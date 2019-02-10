Başkan Tok, vatandaşla kucaklaşıyor

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, gerçekleştirdiği ziyaretleriyle hem esnaf hem de vatandaşla kucaklaşıyor.

Başkan Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ve AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve MHP İlkadım Meclis Üyesi Adayı Engin Uslu'nun da katıldığı esnaf ziyareti programı gerçekleştirdi. 100 Yıl Bulvarı ve Gazi Caddesi esnafı ile buluşan Başkan Tok esnaf ve vatandaşın taleplerini dinledi.

Kendisinin de esnaflıktan geldiğini ve esnafın sorunlarını çok iyi anlayabildiğini vurgulayan Başkan Tok, "Bende Samsunumuzda esnaflık yapmış biri olarak esnafın derdini, beklentilerini ve taleplerini iyi biliyorum. 5 yıllık süreç içerisinde her geçen gün büyüyen ilçemizin esnafları ile hep bir arada olmaya çalıştık ve her zaman birlik içerisinde olduk. Biz esnafın ekonomiye ne kadar büyük katkı sağladığını bilerek hem onların hem de ülkemizin kazanabileceği yatırımları hayata geçirdik. Bugün ziyaret ettiğimiz Gazi Caddesinde uzun yıllardır çözülemeyen kaldırım ve ışıklandırma sorununu çözdük ve modern bir çarşı cadde havası yakaladık. Kuyumcular Çarşısı ve Kale Mahallemizde bulunan caddelerimizi "Prestijli Caddeler" projemizle güzel bir görünüme kavuşturduk. Bu ve bunun gibi birçok hizmeti esnafımız ve vatandaşımız için hayata geçirdik" diye konuştu.

Esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşlarla da buluşarak sohbet eden Başkan Tok, "Vatandaşlarımızla buluşarak hem projelerimizi anlatıyor hem de onların taleplerini dinliyoruz. Cumhur İttifakının İlkadım'da oluşturduğu birlik havasının da etkisi ile hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. 5 yılda yaptığımız hizmetlerin de olumlu etkisi ile vatandaşımızdan aldığımız destek bizleri hem sevindiriyor, hem de gururlandırıyor. Bu birlikteliği 31 Mart seçimleri sonrasında da güçlendirerek esnafımız, vatandaşımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla yine birlik ve beraberlik içerisinde İlkadım'ı geleceğe taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA