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  3. Başkan Tollu, şehir dışında okuyan gençlerle bir araya geldi

Başkan Tollu, şehir dışında okuyan gençlerle bir araya geldi

Mersin'in Erdemli İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehir dışında eğitim gören ilçe gençleriyle bir araya geldi.

Başkan Tollu, şehir dışında okuyan gençlerle bir araya geldi

Mersin'in Erdemli İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehir dışında eğitim gören ilçe gençleriyle bir araya geldi.

İstanbul'da eğitim gören gençler, süreç içerisinde sık sık bir araya gelmeye çalıştıklarını vurgulayarak, kahvaltı programında kendilerini ağırlayan Başkan Tollu'ya teşekkür etti.

Başkan Tollu ise ülkenin geleceğinin gençlere emanet edildiğini belirterek, gençlerin eğitimlerini aksatmadan sürdürmelerinin en önemli vazifeleri olduğunu söyledi. Bu kapsamda zaman zaman destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Tollu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine, gençlerin ülkeye sağladığı katkıyla ulaşabileceklerini ifade etti. Bu katkının da ancak ve ancak eğitimle olabileceğini dile getiren Tollu, tüm topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren her bir ferde minnettar olduklarını vurguladı.

Başkan Tollu, şehir dışında okuyan gençlerle bir araya geldi

Başkan Tollu, şehir dışında okuyan gençlerle bir araya geldi

Kaynak: İHA

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