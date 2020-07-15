Başkan Topaloğlu: "Umudumuzu kaybetmedik"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye'nin önde gelen seyahat acentelerle görüşerek turizm sektörünün son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Topaloğlu, "Bizim en büyük pazarımız Rusya. Rusya'dan bu süreçte bir açıklama bekleniyor. Umudumuzu kaybetmedik. Her şey güzel olacak. Bundan sonraki zamanda turizm canlanacak diye düşünüyoruz." dedi.

İlk olarak Odeon Turizm A.Ş Genel Müdürü Ozan Somaklar'ı ziyaret eden Topaloğlu ve beraberindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizm sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Ziyarette konuşan Topaloğlu, turizm sektörünün bu yıl çok umutlu olduğunu belirterek, belediye olarak da üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ve Kemer'e katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, pandemi sürecinin Türkiye'de olduğu gibi Kemer'de de büyük sıkıntıları doğurduğuna değinerek, "Kemer turizm anlamında çok önemli bir yer. Biz Kemer'de turizmi daha da hareketlendirmek ve çeşitlendirmek için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu süreçte Almanya kapıları açarsa arkasında diğer Avrupa ülkeleri de açacaktır diye umut ediyoruz. Kilit isim burada Almanya." dedi.

"Umudumuzu kaybetmedik"

Otelcilerle yaptıkları görüşmelere göre Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının rezervasyonlarının dolu olduğunu söylediklerini aktaran Topaloğlu, "Bizim en büyük pazarımız Rusya. Rusya'dan bu süreçte bir açıklama bekliyorlar. Biz umudumuzu kaybetmedik. Her şey güzel olacak. Bundan sonraki zamanda turizm canlanacak diye düşünüyoruz." diye konuştu. Ozan Somaklar ise ülke olarak turizmin şu anki gidişatından umutlu oluklarını belirterek, Almanya ve Rusya pazarının açılmasının çok önemli olduğuna değindi.

Daha sonra Anex Tur şirket ortaklarından Hasan Güneysu'yu ziyaret eden Topaloğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmde yaşanan gelişmeler hakkında görüşlerini bildirerek, Kemer'deki turizmi canlandırmak amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Topaloğlu, daha sonra Pegas Tur Genel Müdür Yardımcısı Kerem Çankaya, Tui Tur Genel Müdür Yardımcısı Murat Turgut, Corendon Airlines Ceo'su Yıldıray Karaer, RTS Tur Akdeniz Bölge Sorumlusu Engin Süzer ve Joly Tur Akdeniz Bölge Sorumlusu Yavuz Öztürk'ü de ziyaret ederek, sektörde yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Corendon Airlines Ceo'su Yıldıray Karaer, ziyarette yaptığı konuşmasında, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Almanya ziyareti ile umutlandıklarını belirterek, "15 Temmuzda Avrupa liste açıklayacak. Bu listede Türkiye hava sahasının da açılacağını umut ediyoruz. Kemer çok ayrıcalıklı bir bölge. Kemer'de sezonun uzaması bizim için de çok önemli. Bisiklet turizmi üzerine yapılan projeler çok önemli. Kemer'de turizmi kış aylarında da devam ettirmek gerekiyor. Bunun için yaptığınız projeleri takip ediyorum ve takdir ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA