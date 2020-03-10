Başkan Tuncay Şahin, “47 meslek yok olacak”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay şahin öğrencilere ilerideki yıllarda 100 meslek kolunun 47'sinin olmayacağını söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Güleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Şahin odanın faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Düzce Ticaret Sanayi Odası olarak eğitime büyük önem verdiklerini işaret eden Şahin, "Gençler, oda olarak eğitime, eğitim kurumlarına ve geleceğimize yatırım yapmayı ilk hedefimiz olarak belirledik. İlköğretimden başlayarak üniversite ve lisansüstü eğitime kadar birçok alanda eğitime destek çalışmalarımız var" dedi.

Şahin önümüzdeki yıllarda 47 meslek gurubunun artık yok olacağını belirterek "Bildiğiniz gibi Dünya'da endüstri 4.0 dönemi bitmek üzere. Artık tüm Dünya'da yapay zeka teknolojileri ve bu alandaki meslekler revaçta. İlerideki yıllarda 100 meslek kolunun 47'si olmayacak. Sizler de gelişiminizi bu bakış açısıyla yaparsanız ülkemize ve kendinize avantaj sağlamış olursunuz. Odamızın sosyal Medya platformlarını ve internet sitesini takip edin. Bu platformlarda sizin de işinize yarayabilecek onlarca eğitim ve bilgilendirme seminerleri yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalının ardından Şahin öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA