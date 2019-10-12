Başkan Turanlı Kahta’nın dosyasını milletvekillerine sundu

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ilçeye ait talip ve sorunların yer aldığı dosyayı milletvekillerine sundu.

Başkan Yusuf Turanlı, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurahman Tutdere'yi makamında ziyaret ederek ilçenin talep ve sorunlarının olduğu dosyayı sundu.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta'nın daha fazla hizmet görmesi için çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyleyerek Ankara'da Adıyaman milletvekillerini ziyaret ederek Kahta'nın talep ve sorunlarının olduğu dosyayı sundu.

Seçimden hemen sonra parti rozetini çıkardığını vurgulayan Başkan Turanlı, tek rozetinin milletin kendisine hizmet için verdiği destek olduğunu ifade ederek, asla kişisel hesaplar peşinde olmadan halkın daha güzel bir ilçede yaşaması için tüm çabayı göstereceğini dile getirdi.

Başkan Turanlı, ziyaretleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Adıyaman eski Milletvekili Mehmet Erdoğan'ı ziyaret etti.

Başkan Turanlı, ziyaretlerinde kendisine göstermiş oldukları ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: İHA