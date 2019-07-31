Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı Koca’ya ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya gelerek; Van'ın sağlık yatırımlarını, vatandaşların beklentilerini ve il ile ilçe hastanelerine yönelik doktor talebini iletti.

AK Parti 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van'ın tespit ettikleri sorun ve sıkıntılarıyla ilgili üst düzey görüşmeler yapmaya devam ediyor. Türkmenoğlu, bu kapsamda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in de hazır bulunduğu görüşmede Türkmenoğlu, Bakan Koca'ya Van ve ilçe devlet hastaneleri için doktor talebinde bulundu. Özellikle kadın doğum, çocuk, nöroloji ve nefroloji branşlarında ciddi sorunlar yaşandığını dile getiren Türkmenoğlu, uzman hekim taleplerinin acil karşılanmasını beklediklerini aktardı. Ayrıca radyoloji (özellikle MR çekimi) konusunda insanların çok sıra beklediğini, uzun tarihlere gün verildiğini, bunun da mağduriyete yol açtığını aktaran Türkmenoğlu, Van olarak pozitif ayrımcılık beklediklerini vurguladı.

Bakan Koca ise, 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasının ağustos ayında gerçekleştirileceğini ve Van'a pozitif ayrımcılık yapacaklarını, maksimum şekilde uzman doktor atamasını sağlayacaklarını söyledi.

Görüşme sonrası bir açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van'ın içinde bulunduğu ve bugüne kadar birikmiş olan tüm sorunlarını raporlar halinde ilgili üst makamlara aktarmaya devam ettiklerini, bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Van için oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkmenoğlu, amaçlarının görev sürelerince buldukları güzel izleri devam ettirerek, güzel ve kalıcı izler bırakmayı hedeflediklerini de belirtti.

Kaynak: İHA