Başkan Tutal: “27 yıllık bakımsızlığa neşter vurduk”

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, uzun yıllardır bakımsız olan Eski Garaj bölgesi modern bir yapıya kavuşuyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 27 yıl önce başlayan bir hayalin ürünü olan Eski Garaj Projesi ile harabe haline gelen bölgenin artık bir ticaret merkezine dönüşeceğini belirtti. Başkan Mehmet Tutal, "Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip, mülkiyeti belediyemize ait olan atıl vaziyette bulunan bölgede yapmış olduğumuz dönüşüm projesi çerçevesinde eski garaj mevkisinde şehrin dokusuna uygun alışveriş merkezleri, kafeterya, şehir meydanı, iş yerleri, restoran ve modern konutlar inşa ediliyor. Bu ticaret ve konut projesi ile bölge canlılık kazanacak. Hemşehrilerimin daha ferah, daha huzurlu bir şehirde yaşaması için elimden geleni yapmaya gayret ediyorum" dedi.

İnşası tamamlanmak üzere olan proje 30 milyon liraya mal oldu. 7 bin 857 metrekarelik arsa üzerine yapılacak olan projede 41 adet işyeri, 92 adet daire, konutlara ait kapalı otopark ve 2 bin metrekare halka açık kapalı otopark, 3 bin 800 metrekarelik bir meydan0 yapılacak.

Kaynak: İHA