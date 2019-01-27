Başkan Tutal’dan Seydişehir Devlet Hastanesine ziyaret

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve yönetim üyeleri Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Seyit Ali Deniz'e ziyarette bulundu.

Başhekim Deniz'i makamında ziyaret eden Başkan Tutal ve Atalay bir süre sohbet ederek hastanenin işleyişi ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Seydişehir Devlet Hastanesinin bölgeye hizmet veren bir kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Yapabileceğimiz her şeyde yanınızdayız. Topluma hepimiz birlikte hizmet ediyoruz. Toplumu ne kadar daha huzurlu hale getirebiliriz, hepimiz bunun mücadelesini veriyoruz. Kurumları daha verimli hale getirmek için herkesin gayret göstermesi lazım. Devlet hastanemiz sadece Seydişehir'e değil bölgemize en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir. Buna inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Deniz ise, "Biz her zaman hizmete hazırız. Tabii ki her hastanemizde olduğu gibi buranın da birtakım sıkıntıları var. Onları kısa süre içerisinde halledip en iyi hale nasıl getirebiliriz bu çaba içinde olacağız. İnsanımıza hep beraber hizmet vermeye gayret göstereceğiz. Hizmeti alanın da hizmeti verenin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tutal ve beraberindekiler, Başhekim Seyit Ali Deniz ziyaretinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde çalışan personel ve hastaneye gelen hastalarla uzun süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Kaynak: İHA