Başkan Tütüncü: “Yeşil belediyeciliğe devam”

Kepez'in semt parklarını gezen Başkan Tütüncü, bugüne kadar ilçeye 3 milyon metre karenin üzerinde yeşil alan kazandırdıklarını belirterek, "Yeşil belediyeciliğe devam" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye yeni kazandırılan ve tadilatı yapılan semt parklarında incelemelerde bulundu. Semt parklarını tek tek gezen Başkan Tütüncü, doğu tarafı 12 bin 767 metre, batı tarafı ise 17 bin 133 metre kare alana sahip, tadilat aşamasındaki Sakarya Parkı'nı da gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, yenilenecek ağaçların yerine de zeytin ağacı dikilmesi talimatı verdi. Kepez Belediyesi olarak yeşile bambaşka bir önem verdiklerine değinen Tütüncü "Bir yandan harika yeni parklar yaparken, diğer yandan da eskiyen parklarımızı yeniliyor ve kullanılamaz hale gelen yeşil alanlarımızı da yeniden yeşillendiriyoruz. Çünkü artık Kepez'de yeşil seferberliği var" diye konuştu.

"Kepez'e nitelikli yeşil alanlar"

Kepez'in "Yeşil Seferberliği'nin yaklaşık 3 aydır büyük bir hızla devam ettiğine değinen Tütüncü, "Kepez'e yeni ağaçlar dikiyoruz, yeni yeşil alanlar oluşturuyoruz. Bütün bu çabamızdaki gayemiz, hemşehrilerimizi daha çevreci bir ortamda yaşatmak istiyoruz. Kepez yeşile çok büyük önem veriyor. Bugüne kadar 3 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan ürettik. İnşallah bu çabalarımızla ve gayretlerimizle birlikte çok daha geniş yeşil alanlarımız olacak. Ama bundan çok daha önemlisi çok daha nitelikli, kaliteli yeşil alanlarımız olacak. Kepez'de yeşil belediyeciliğe devam" ifadelerinde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye gezi sırasında Park ve Bahçelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ve Park Bahçeler Müdür Vekili Muhammed Ahmet Demirtaş eşlik etti.

Kaynak: İHA