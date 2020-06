Başkan Tütüncü ’Yılın babası’ seçildi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Babalar Günü" vesilesiyle düzenlenen sabah kahvaltısında bir araya geldiği Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Mamülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Yılın Babası" seçildi.

Babalar Günü nedeniyle Kepez Belediyesi tarafından, Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Mamülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine kahvaltı düzenlendi. Kent Ormanı'nda düzenlenen kahvaltıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı. Tütüncü, hal hatır sorduğu tüm şehit ve gazi babalarının da "Babalar Günü'nü tek tek kutladı. Şehit aileleri ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Başkan Tütüncü, "Hayatımızın anlamı çok değerli babalarımız ve elleri öpülesi annelerimiz ile bu çok güzel günde bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Omuzlarında Dünyanın yükünü taşıyan, evlatlarının istikbali için çalışan, üreten alın teri döken, yavrularını dünyayı omuzlar gibi omuzlayan, arkamızda kocaman dağlar gibi duran bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Bizim için aslında 365 günün her günü Babalar Günü ve Anneler Günü… Bu özel günlerde işte böyle bir vesileyle bir araya gelmemiz, aynı sofranın etrafında toplanıp, sevgimizi derinleştirmek, muhabbetimizi büyütmek, bizim için çok önemli. Bizde bugün bunu yapıyoruz. Şehitlerimizin babalarıyla, anneleriyle ve saygıdeğer gazilerimizle bugün bir aradayız. Gaziler serdarının da Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Bütün gazilerimizin "Babalar Günü" kutlu olsun" dedi.

"Şehitler Müzesi'ni Türkiye'ye Antalya'dan armağan ettik"

Şehit ve gazi aileleriyle her fırsatta bir araya geldiklerini de yineleyen Başkan Tütüncü, "Biz zaten sizlerle her vesileyle, her fırsatta bir araya geliyoruz. En değerli varlıklarımız şehitlerimiz. Neden? Çünkü onlar en kutsal varlığımız olan Vatan toprağına ve ay yıldızlı Türk bayrağına canlarını ve kanlarını kattılar. Onların aileleri de ve gazilerimiz de bizim için çok mukaddes ve çok değerli. Allah'a binlerce şükürler olsun. Korona günlerinde mutluluğunu yaşayamadık, ama sözünü verdiğimiz Antalya Şehitler Müzesi açıldı. İnşallah şu zor günler geçtikten sonra orada da bir araya geleceğiz. Bütün Antalyalı şehitlerimizin hatırasını orada yaşatmak için söz vermiştik. Ben huzurlarınızda çok değerli dernek başkanımız Dr. Cengiz Nizam'a çok teşekkür ediyorum. Onun da emekleri ile gayretleriyle, onun da katkılarıyla güzel bir müzeyi Türkiye'ye Antalya'ya dan Armağan etmiş olduk. Şunu söylemeye çalışıyorum; her bir vakit, hep birlikteyiz, hep beraberiz birlikte ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bir yerde gözler konuşuyorsa, gönüller konuşuyorsa, orada birilerinin konuşmasına gerek yoktur. Bu güzel gününüzü tebrik etmeye, Şehitler Müzemizi oluştururken Dr. Cengiz Nizam başkanımızın başkanlığında sizlerin de ortaya koyduğu katkılara çok teşekkür etmek için söz aldım. Hepinizi çok sevdiğimizi bir kez daha ifade ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Bu güzel sabahı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Tütüncü'nün konuşması sırasında Kepez Belediyesi personelleri tarafından şehit ve gazi babalarına "Babalar Günü" hediyesi verildi.

'Yılın Babası" Tütüncü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den sonra Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Mamülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Dernek Başkanı Nizam, "Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çocukları için kendini feda eden babalarımızın da babalar gününü kutluyorum. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün derneğimiz adına, Şehit Ailelerimiz adına, gazilerimiz adına yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de bir ilk olacak Şehitler Müzesi açılışı, derneğimizin tamamen yenilenmesi, başkanımızın her zaman desteklerini gördük ve yanımızda hissettik. Başkanımıza ufak bir sürprizimiz olsun istiyoruz. Her kurum kendi çapında bir baba ilan eder. Biz de şehit aileleri ve gaziler olarak, Antalya Şehitler Derneği olarak başkanımızı "Yılın Babası" ilan ediyoruz. Bir baba olarak da kutluyoruz." dedi. Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Mamülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, şehit aileleri ve gazileri tarafından yılın babası seçilen Tütüncü'ye babalar günü hediyesi takdim etti.

