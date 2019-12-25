Başkan Tütüncü’den köy pazarına davet

Kepez Belediyesinin, kadın istihdamına destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla açtığı Antalya Köy Pazarı, kent sakinlerinden büyük ilgi gördü. Her pazar günü kurulacak olan köy pazarında, bu hafta ziyaretçilere "keşkek" ikram edilecek.

Kepez Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde projelendirilen Antalya Köy Pazarı, 19 ilçe ile Burdur ve Isparta'dan 485 kadın üreticinin katılımıyla geçtiğimiz hafta hizmete açılmıştı. Köy pazarı, Antalya-Burdur yolunun Kepez Varyantı'nın başlangıcının yanında yer alan Park Funtastic'de, her pazar kurulacak. Antalya Köy Pazarı, kadın çiftçilerden ve kadın kooperatifi ortaklarından oluşmasıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Antalya köy pazarını sevdi

Kepez ormanları içerisinde kurulan ve doğal ürünleri tüketiciyle buluşturan köy pazarına, Antalyalılar açıldığı ilk gün büyük ilgi gösterdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün açtığı köy pazarını, ilk gününde yüzlerce kent sakini ziyaret etti. Tüketiciler, köy pazarıyla doğal ürünleri uygun fiyata doğrudan üreticiden alma imkânı buldu. Kadın çiftçiler ise kendilerine ücretsiz tahsis edilen köy pazarında, bin bir emekle yetiştirdikleri ürünlerini satabilmenin mutluluğunu yaşadı. Pazarda, sebze meyveden, süt ürünlerine, hamur işlerinden doğal bitkilere kadar geniş bir ürün katalogu tüketiciye sunuluyor. Kadın üreticiler, ürünlerini belediyenin oluşturduğu üzeri kapalı tezgahlarda satıyor.

Köy pazarında karnaval havası var

Kadın istihdamına güçlü bir destek veren Başkan Tütüncü'nün 3. döneminin 123 projesinden biri olan köy pazarında, kurulduğu gün adeta bir karnaval havası yaşandı. Antalya'nın 19 ilçesi ile Burdur ve Isparta'daki kadın üreticileri aynı çatı altında toplayan köy pazarında, ziyaretçilere geleneksel yiyecekler de ikram ediliyor. Pazar da, pekmez kaynatılması, reçel, turşu yapılması, soğuk sıkım zeytinyağı üretilmesi gibi atölye çalışmaları da yapılıyor. Köy pazarında, geçtiğimiz hafta misafirlerine hamsi ikram eden Kepez Belediyesi, bu Pazar günü ise pazara gelenlere yörenin geleneksel tadı olan keşkek ikram edecek.

Antalyalılara doğal bir hafta sonu

Antalyalıları, köy pazarında doğal bir hafta sonu yaşamaya davet eden Başkan Tütüncü, "Hemşehrilerimi, çam ağaçlarından oluşan bir ormanın içerisinde kurulan pazarda, kadın emekçilerimizin ürettiği doğal ürünleri satın almaya ve keşkek ikramımızdan tatmaya bekliyoruz. Ailelerimiz, çocuklarıyla Kepez ormanlarımızda doğal bir hafta sonu yaşayacaklar. Biz en çok çocukların, gençlerin ve kadınların belediyesiyiz, dedik. Yeni dönenimizde insan odaklı belediyecilik çalışmaları yapacağımızı da ifade etmiştik. Köy pazarı projemiz de, üreten, çalışan kadınlarımıza güçlü bir destek veren ve insana dokunan önemli bir sosyal projemiz. Kadın üreticilerimizin ve Antalyalı hemşehrilerimin açıldığı gün köy pazarımıza büyük bir ilgi göstermesi, insan odaklı daha çok çalışma yapmamız konusunda bizi motive etti. Köy pazarı projemizle, üreten kadınlarımıza güçlü bir destek vermekten ve tüketicilerimizi de sağlıklı ve doğal ürünlerle buluşturmaktan mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Antalya Köy Pazarı, Antalya-Burdur yolunun Kepez başlangıcındaki Fatih tramvay durağına 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

Kaynak: İHA