Başkan Uçar Medya Mensupları ile buluştu

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, basın mensupları ile bir araya geldi. Tarihi Müceldili Konağı'nda yerel ve ulusal medya mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Başkan Uçar, belediyeciliğin tarihinden kısaca bahsettikten sonra Yakutiye Belediyesi'nin dününü ve bugününü tarihi kronoloji ile anlattı.

Yakutiye Belediyesi tarafından geçen dönemlerde yapılan faaliyetlere değinen Başkan Mahmut Uçar, kendi döneminde yapmayı planladığı projeler ile ilçeyle alakalı geleceğe yönelik hedeflerini de aktardı.

Belediye tarafından geçen dönemlerde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Üç Kümbetler ve Hacı Cuma Mahallelerinin mevcut durumları hakkında bilgiler veren Başkan Mahmut Uçar, Hacı Cuma'yla ilgili geçen dönemde hazırlanmış bir proje olduğunu ancak bu projeyle hem geçen dönem hem de kendi yönetimleri tarafından ihale edilmesine karşın talipli çıkmadığını bu nedenle daha tercih edilebilir bir proje hazırlıkları içerisinde olduklarını ve kısa sürede hayata geçireceklerini dile getirdi.

Uçar, "Üç kümbetlerde de önceki dönem projelendirilmiş içerisinde AVM ve Otel'in bulunduğu proje Bakanlığımız tarafından uygun görülmeyerek bu alanın tamamında Millet Bahçesi kurulması kararlaştırılmıştır. Projesi tamamlanmış olan Millet Bahçesinin önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak inşa çalışmalarına başlanacak." dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, basın mensupları ile yaptığı toplantıda Yakutiye ilçesi için Saltuklular'ın önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, "Saltuklular Anadolu'nun İlk Müslüman Türk beyliğidir ve bu beyliğin başkenti Erzurum'dur. Bu beyliğin merkezi bugünkü Yakutiye sınırlarındadır ve bıraktıkları tarihi eserler halen ilçemizde yaşamaktadır. Bu nedenle Saltuklular'ı yad edecek ve genç nesile ecdadımızı tanıtacağız."

İsimleri kaldırılmış eski mahalle isimlerini yeniden yaşatacak, sportif etkinlikler, hareketli ve sağlıklı yaşamı destekleyici projeler gerçekleştirecek, el işi kurslarında özellikle ev hanımlarımıza yönelik programlar yapacağız" şeklinde konuştu.

Parkların, yeşil alanların ve mesire alanlarının daha fazla olacağı bir ilçe için çalışacaklarını belirten Uçar, gençler için Gençlik Merkezleri ve spor kompleksleri için de gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Bölgenin dokusuna uygun sanatsal ve kültürel etkinliklerin ağırlıkta olduğu bir dönem geçirmek istediklerinin altını çizen Başkan Mahmut Uçar, "Yakutiye Buluşmaları" adı altında medya ile ilk toplantıyı yaptıklarını ve bu buluşmaların STK, siyasi ve bürokratik yöneticiler ve vatandaşlar ile devam edeceğini şehrin geleceğini birlikte planlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA