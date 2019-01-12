Başkan Üçok: “Suluova’yı daha güzel günlere taşıyacağız”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bizler Suluova'ya hizmet sevdalısıyız. Hemşehrilerimizle birlik beraberlik içerisinde omuz omuza ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

Halk pazarını dolaşıp çay içtiği esnaflarla sohbet eden Başkan Üçok, talepleri dinleyip çalışmalarını buna göre yürütüp çözümler ürettiklerini söyledi. Halka en iyi şekilde hizmet götürmek için projeler geliştirdiklerine değinen Fatih Üçok, "Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Tek hedefimiz Suluova'mıza hizmet etmektir. Bunun için gece ve gündüz demeden gayret ediyoruz" diye konuştu.

Üçok'un ziyaretlerine Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, teşkilat üyeleri Seyfullah Dikmen ve Mustafa Şen ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Şakir Korkmazer de katıldı.

Kaynak: İHA