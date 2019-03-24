Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral değil, hizmetkar lazım"

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, seçim çalışmaları kapsamında Ulucak Mahallesinde gerçekleştirilen mitingde Millet İttifakı belediye başkan adayı Rıdvan Karakayalı'ya meydan okuduğunu söyledi.

AK Parti ve MHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde Ulucaklılarla buluşan Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, Kemalpaşa başta olmak üzere Ulucak'a yapılan hizmetleri anlattı. Yeni dönemde Ulucak'a millet bahçesi başta olmak üzere bir çok farklı hizmet daha yapacaklarını belirten Başkan Uğurlu, "2,5 aydan beri meydanlarda vatandaşlarımıza, Kızılüzüm'den Halilbeyli'ye, Bayramlı'dan Beşpınar'a kadar 29 köy, 5 beldesiyle Kemalpaşa'nın 48 mahallesinde hemşehrilerimize şunu söylüyorum. İki partili bir seçime gidiyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı Arif Uğurlu, diğerinin adayı da Sayın Karakayalı. Bu adam benden önce Kemalpaşa'ya 5 yıl belediye başkanlığı yaptı. 5 yıldır da bu evladınız belediye başkanlığı yapıyor. Ulucak'tan bir kez daha meydan okuyorum. Karakayalı 5 yıl boyunca yaptıklarını getir, meydanda bir masanın üzerine koyalım. Biz de yaptıklarımızı getirip karşısına koyalım. Eğer bizim yaptıklarımız senin yaptıklarının 10 katı da değilse ben belediye başkanlığı adaylığımdan istifa edeceğimi deklare ediyorum. 2,5 aydan beri hodri meydan diyorum ama adamlardan ses gelmiyor. Biz millete hizmetkar olacağız diyoruz. Biz hizmetlerimizle meydanlarda konuşuyoruz. Bunlar adayken hizmet edeceğim deyip, belediye başkanı olduktan sonra 5 sene "kral benim" diyenler değil mi? Ulucak'a kral değil, bizim gibi hizmetkâr lazım" ifadelerini kullandı.

"Gururun ve onurun yok muydu?"

Meydanlarda insanlara yalan vaat ettiklerini belirten Başkan Uğurlu, "Önce sen ve yanındaki yalan makinesi meydanlarda bu insanlara yalan söylemeyi bırakacaksınız. Vallahi bizim sevgimizi ve yaptığımız hizmetler herkese yeter. Biz görevi devraldığımızda belediyemizin 40 milyon borcu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı aynı zamanda belediye meclis üyesidir. Belgeleri kendilerine verdim. Şimdi meydanlarda imar planlarını düzelteceklerini söylüyorlar. İmar yapma yetkisi Büyükşehir'de 5 yıldır elinizi tutan mı vardı? 2014 yılından 1 ay önce CHP'li belediye başkanı Rıdvan Karakayalı otobüs duraklarını getirip Ulucak'a koydu. Seçimi kaybettikten 10 gün sonra durakları kaldırıp götürdüler. Onlara sormak lazım seçimden bir ay önce koydukları durakları seçimden 10 gün sonra kaldırıp götürmek adamlığa, insanlığa ve omurgalı bir siyasetçiye yakışır mı? Ama bunlarda duruş yok. Bunlar belediye başkanı olmak için söylemedikleri yalan atmadıkları iftira kalmaz. Bunlar onursuz ve gurursuzdur. 5 yıl başkan yardımcılığı yapıp yetkisi olmadığı için Ulucak'a hizmet getiremediğini söylüyormuş. Arif Uğurlu seni adam yerine koymadıysa gururun onurun yok muydu da orada duruyordun diye sormak lazım. Biz hem yalancıların yalanlarına cevap vereceğiz hem de projelerimizi anlatacağız" diye konuştu.

Uğurlu, daha sonra 31 Mart yerel seçimlerinin sadece yerel seçimlerden ibaret olmadığını belirterek, seçimlerin Türkiye'nin geleceği acısından da çok önemli olduğunu belirtti. Mitinge; AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile belediye meclis üyesi adayları da katıldı.

Kaynak: İHA