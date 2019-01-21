Başkan Uysal aday olacağını açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çeşitli mahallelerden toplanan ev hanımları Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli'nin çeşitli mahallelerinden toplanarak bir araya gelen ev hanımları, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret ederek destekte bulundular. Kadınların bu desteğiyle daha da güçlendiğini belirten Başkan Uysal konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Hiç merak etmeyin, adayım ve bu seçimleri alacağız. Bu desteğinizle daha güçlendim. Daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Gittikçe büyüyeceğiz. Yola çıkıyorum. Çıktığım yol doğru yol. Çıktığım yol, sizin yürüdüğünüz yol. Sizlerden aldığım güçle bu seçimi açık ara önde bitireceğiz. 31 Mart'ta seçimlere girecek tüm adaylara ve partilere başarılar diliyorum. Ama sonuçta zafere bizler ulaşacağız" Başkan Uysal'ın Kdz.Ereğli'ye güzel hizmetler yaptığını belirten kadınlar ise "Sana yapılan haksızlığa karşı biz seninleyiz. Ereğli'mizin geleceği için dik dur" dedi.

Ziyaret Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal'ın kadınlarla sohbetinden sonra sona erdi.

Kaynak: İHA