Başkan Uysal minik futbolcularla bir araya geldi

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlendiği U-10 minik yıldızlar turnuvası başladı. 16 takımın katıldığı turnuvanın başlama vuruşunu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin, futbolun minik yıldızlarını buluşturduğu turnuva başladı. Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlendiği U-10 minik yıldızlar futbol turnuvasının başlama vuruşunu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı.

Başlama vuruşundan önce minik futbolculara yaşamları boyunca sporu bırakmayacaklarına dair söz verdiren Başkan Uysal, "Biz Muratpaşa "da yaşayan ve büyüyen çocuklarımız için sanat ve spor etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Çünkü sanat ve spor insanı başarıya götüren yoldur" dedi. Konuksever Stadı'nda başlayan Minik Yıldızlar (U10) Futbol Turnuvası'na 16 takım katılıyor. Turnuva 1 Şubat Cuma günü sona erecek.

Kaynak: İHA