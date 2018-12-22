Başkan Uysal partililerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin Muratpaşa ilçe başkanlığı ziyaretinde "Biz sadece Muratpaşa için çalışmıyoruz. Biz Türkiye için idealimiz olan, hayalimiz olan örneği sergiliyoruz. Türkiye'ye layık gördüğümüz medeniyet ortalamasını ifade ediyoruz. Muratpaşa'mızda hiçbir insanımız bizim ötekimiz değil. Bütün insanlarımızın oyuna talibiz" diye konuştu.

Ümit Uysal, CHP Parti Meclisi tarafından yeniden Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilmesinin ardından partisinin Muratpaşa ilçe başkanlığını ziyaret etti. Başkan Uysal'ın partilileri ve Muratpaşalılarla buluşmasında CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semin Esen, Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz, Aksu Belediye Başkan adayı İsa Yıldırım, CHP ilçe başkanları ve eşi Ümran Uysal yanında yer aldı.

5 yılda yaşanan değişim

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa'nın son 5 yılında yaşadığı büyük değişimi anlattı. Başkan Uysal, yeraltı çöp konteyner uygulamalarından mezbelelik alanlarda yapılan düzenlemelere, 700 dönüme ulaşan yeni parklardan imar plan uygulamalarına, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nden Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyan Merkezleri yatırımına ve spor salonu inşaatlarına, pazar yerlerinde yapılan düzenlemelere, kent estetiği çalışmalarına, yaşlı evlerinden kreşlere, destek eğitim kurumlarına ve kadın danışma merkezlerine sosyal yardım ve destek alanlarında gerçekleştirilen projelere, festivallere ve Turunç Masa'ya 5 yılda hayata geçirilen belediyecilik hizmetlerini rakamlarla paylaştı. Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Hep beraber başarıyoruz. Bir anlayış başarıyor. Hiçbir hizmetimiz laf olsun, sembolik olsun diye değildir. Bizde hepsi binlerle yapılır ve aynı koşulları taşıyan herkesin ulaşabilmesi sağlanır. Bu hizmetlerini tamamı artarak devam edecek. Bu bir anlayıştır. Şapkadan tavşan çıkarmaya gerek yok. Ben EXPO Kulesi'ni her gördüğümde şapkadan tavşan çıkaran kamu yönetimini anlayışını görüyorum. Şapkadan tavşan çıkarıyor ama milletin vergileriyle. Ama ihtiyaçlar duruyor. İşte Boğaçay projesini de gördük. İhtiyaçlara dönük, milletin parasını millete harcayan belediyecilik burada."

5 yılda 287 kilometre sıcak asfalt

Bundan 5 yıl önce, göreve başlarken ilçenin cadde ve sokaklarından Antalyalıların, Muratpaşa'da olduğunu anlayacak, hissedecek hale gelene kadar çalışmaya söz verdiklerini belirten Başkan Uysal, 5 yılda 287 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Bunun yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Bir ana yollara bakın bir de Muratpaşa'nın ara yollarına bakın. Güya bunlar asfalt şampiyonu. Biz yaparsak asfaltında kralını yaparız. Çünkü harcından çalmayız" dedi.

"Bizi daha çok örnek alırlar"

Başkan Uysal, bu dönemde Muratpaşa Belediyesi'nin ilk yılında ulusal ve uluslararası birçok ödüle de layık görülen Çevreci Komşu Kart Projesi'ni de hayata geçirdiklerini söyledi. Şu an 25 bin evin projeyle entegre olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığının himayesinde yürütülen "Sıfır atık" projesi var. "Örneği var mı?" diye sorduklarında Muratpaşa Belediyesini örnek göstermek durumunda kalıyorlar. Daha çok örnek gösterirler bizi, çok" diye konuştu.

"Ulusal film yarışmasını burada yaparız"

26 Ekim'de hizmete açılan Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin ise Muratpaşa'da hayata geçirilen çalışmaların en büyük tamamlayıcısı olduğunu belirten Başkan Uysal, bu kültür merkezinin aynı zamanda Antalya Film Festivali'nin ilk "En iyi kadın oyuncu" ödülünün sahibi Şoray'ın adını taşımasının ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. Türkiye'nin de parçası olduğu coğrafyada bir 20'nci yüzyıl sanatı olan sinemayı 55 yıldır destekleyen başka bir festivalin bulunmadığının altını çizen Başkan Uysal, "Bunlar bunun kıymetini anlayacak çapta olmadıkları için ulusal film yarışmamızı kaldırdılar. Biz de kültür merkezimize Türkan Şoray'ın adını verdik. Ulusal film yarışmamız şu ve bu şekilde devam edecek. Şu anda koymadıysak, nedamet getirsinler, akılları başlarına gelsin, üzüm yiyelim bağcıyı kovmayayım diye yapmadık. Ama biz buradayız ve ulusal film yarışmamız devam edecek" şeklinde konuştu.

"Kırcami müçadelesi sürecek"

Başkan Uysal, geride bıraktığı 5 yıl içinde Muratpaşa Belediyesi'nin neredeyse tüm birimleriyle en çok emek sarf ettiği çalışmalardan birinin de Kırcami bölgesine ilişkin imar planları olduğunu söyledi. Ancak bu çalışmanın sonlanma aşamasındayken bir mahkeme kararıyla şu an için bekleme sürecine girdiğini belirten Başkan Uysal "Buradan geri dönüş yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kırcami imar planının çıkmasında büyük kamusal, toplumsal yarar vardır. Büyük sosyolojik yarar vardır. Bunun takipçisi olacağız" dedi.

Konuşması sık sık sloganlar ve tezahüratlarla kesilen Başkan Uysal, Muratpaşa'da 5 yıl içinde ötekisi olmayan bir belediyecilik anlayışının tüm kurumlarıyla hayata geçirdiklerini belirtti ve konuşmasına şöyle devam etti:

"Ötekimiz, yabancımız yok bizim. Tüm bu çalışmaları insan ayrımı yapmadan yapabilmek, vergisinin her kuruşunu eşitlikçi bir anlayışla insanımıza geri döndürmek bir yerel yönetim devrimidir. Darısı Türkiye'nin başına. Türkiye bunu bir gün başaracak. Çok çalışmamızın nedeni budur. Biz sadece Muratpaşa için çalışmıyoruz. Biz Türkiye için idealimiz olan, hayalimiz olan örneği sergiliyoruz. Türkiye'ye layık gördüğümüz medeniyet ortalamasını ifade ediyoruz. Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizin ifadesini ortaya koyuyoruz. O yüzden geceleri uyumuyor ve çok çalışıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Biz bunları yapmaya devam ettiğimiz sürece onlar da bizden öğrenmeye devam edecek. Muratpaşa'mızda hiçbir insanımız bizim ötekimiz değil. Bütün insanlarımızın oyuna talibiz. Bizim yaptığımız iş bütün insanlarımıza ayrımsız hizmet etmekten ibaret. Kamu kaynaklarını çarçur edilmesini önlemekten ibarettir. Aydınlık geleceğe, mutlu bir Türkiye'ye yürüyüşten ibarettir. "

Başkan Uysal'ın ilçe başkanlığını ziyaretinde İlçe Başkanı Hasan Şahin, ise "Sosyal demokrat, insan odaklı belediyeciliğini Türkiye'de örneğini yaratan Sayın Ümit Uysal yeniden aday gösterilmiştir. Muratpaşa'dan rekor oy bir oy olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması için yorulmadan çalışacağız" dedi.

İl Başkanı Ahmet Kumbul da partisinin 31 Mart yerel seçimleri için tüm hazırlıklarını tamamlandığını belirterek "Kimse çekinmesin, korkmasın, "Bizim kullandığımız oylar sandıktan farklı çıkar" diye düşünmesin. O sandıktan o oyun değişmeden çıkmasını sağlamak bizim görevimizdir. Hep beraber bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise Ümit Uysal'ın geride bırakmaya hazırlandığı 5 yılın onurla ve şerefle geçirilmiş bir süre olduğunu belirterek, "Sayın Uysal, Muratpaşa'da sosyal demokrasinin bayrağını göndere çekmiş, Antalya'ya, Antalya'dan Türkiye'ye çok güzel mesajlar vermiş yaptığı projelerle ses getirmiştir" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve beraberindekiler karanfillerle partilileri selamladı. Başkan Uysal, CHP Muratpaşa ilçe başkanlığının ardından İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç'i de makamında ziyaret etti.

Kaynak: İHA