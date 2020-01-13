Başkan ve 2 çalışanı, su hattını tamir etmek isterken donma tehlikesi geçirdi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde arızalanan su hattını tamir etmek için gittikleri ormanlık alanda, 2 metreyi geçen yoğun kar nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Belediye Başkanı Emin Taşgın ve 2 işçisi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Başkan Taşgın, "Kepçe belli bir alanda kaldıktan sonra 5 kilometrelik alanı ise yürüyerek devam ettik. Arızayı giderdikten sonra akşam oldu. Telefonlarımızdaki şarjların bitmesinden dolayı da haber veremedik. Ekipler ve arkadaşlar geldi, bizi aldı. Allah'a şükür atlattık. Çok şükür su sorununu çözdük ama yakınlarımızı da hayli telaşlandırmışız" dedi.

Çukurca beldesine cuma günü meydana gelen arıza nedeniyle 2 gün boyunca su verilemedi. Mağduriyetlerin artmaması için harekete geçen Belediye Başkanı Emin Taşgın, pazar sabahı kepçe operatörü Ramazan Aztekin ve işçi Ramazan Gültekin ile birlikte, içme suyu hattını tamir etmek için ormanlık alana gitti. Yer yer 2 metreyi bulan yoğun karda, kepçe ile ilerleyerek 13 kilometre uzaklıktaki su borusu hattındaki arızalı noktayı bulan ekip, uzun süre tamiri için çaba sarf etti. Havanın kararmasına rağmen Başkan Emin Taşgın ve 2 işçinin dönmemesi üzerine endişelenen belediyedekiler Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda, donma tehlikesi geçiren Başkan Taşgın ile operatör Gültekin ve işçi Aztekin bulunarak Domaniç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ARIZAYI BULMAK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Ilıcaksu Mahallesi'nde su arızası ihbarı olduğunu ve boru hattını tamir etmek için yola çıktıklarını ifade ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arızanın olduğu bölgeye gitmek istedik. Sabahtan Sefa köyünden gitmek istedik, fakat orada yaklaşık 3-4 metre kardan dolayı o taraftan gidemedik. Bu yüzden Çukurca beldesi mevkisinden gitmek istedik. Kepçe ile beraber gittik. Kepçe belli bir alanda kaldıktan sonra 5 kilometrelik alanı ise yürüyerek devam ettik. Burası yaklaşık olarak 4-5 saat yürüme mesafesinde. Arızayı giderdikten sonra akşam oldu. Telefonlarımızdaki şarjların bitmesinden dolayı da haber veremedik. O yüzden de irtibat kesildi. Sağ olsun 2 saat sonra ekipler ve arkadaşlar geldi. Ondan sonra ilçemizin hastanesine getirdiler. Herhangi bir sıkıntımız yok, Allah'a şükür atlattık. Suyu da sonunda akıttık. Herkesten Allah razı olsun. Arızayı bulunca, işi bitirmeden gelmek istemiyorduk. Çok şükür su sorununu çözdük ama yakınlarımızı da hayli telaşlandırmışız. Hemen gider geliriz diye yanımızda yiyecek de götürmemiştik. Açlık ve soğuktan donma pahasına halkımızın susuzluğunu çözdük."

Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıca ise başkan ve işçilerin su sorununu çözmek için ormanlık alana gittiklerini belirterek, "Kar kalınlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekmişler ve akşam saatlerinde karanlığa kalmışlar. Telefonlarının da kapanmasından dolayı böyle bir hareketlenme başladı. Saat 19.00- 20.00 civarında İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul'u aradım. O da Kaymakamlık, Jandarma ekipleri ve 112 ekiplerine bilgileri verdi ve belde halkı ile beraber bir seferberlik başlattık. Kaybolmaktan değil sadece kar kalınlığının fazla olmasından dolayı ve ulaşım zorluğundan kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Çok şükür korkulan başa gelmedi, başkanımızın ve ekiplerimizin sağlık durumu iyi" diye konuştu.

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Kaynak: DHA