Başkan Vekili Epcim, 13 aileye misafir oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari Belediye Başkan Adayı ve Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kentin değişik mahallelerinde bulunan 13 aileye misafir oldu.

Hakkari'nin 15 değişik mahallesinde ziyaretlerini sürdüren Başkan Vekili Epcim, yöre halkının yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki AK Parti 23. Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve iş insanı Yılmaz Azizoğlu ile ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kıran Mahallesi sakinlerinden Nazım Işık, Sümbül Mahallesi sakinlerinden Abdi Arslan, Bulak Mahallesi Gültekinler semtinde kadınlar ve mahalleliler, Bağlar Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Akdemir, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Aziz Öncü, Gazi Mahallesi sakinlerinden Tahir Kaval, Gupsi TOKİ bölgesinde Nergiz Kaplan ve Mahmut Duman ile bir araya gelerek vatandaşların önerisini alan Epcim, 2019-2023 değişim dönüşüm projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ziyarette duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerin göz önünde olduğunu belirterek, bu hizmetlerin devam etmesini istediler.

Kaynak: İHA