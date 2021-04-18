SON DAKİKA! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti!Necdet Üruğ kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatıTürk büyükelçiden Erbil temasları! Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü3 yaşında çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı!Zehir tacirine suçüstü! Aracında uyuşturucu ticareti yaparken yakalandıKar heyecanı sona erdi! Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründüVatandaşlara müjde! Fatsa pazar yerine kavuşuyorÖldü sanılıp polisler tarafından kontrol edilmişti, 1 hafta sonra gerçekten öldüGörme engelli vatandaşlara ses oldular, Türk Telekom çalışanları 20 bin sayfa kitap seslendirmesi yaptıÖnce trafik kazası geçirdi, ardından öldüresiye darp edildi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. RAMAZAN
  3. Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu: Ramazan ayı boyunca belediyemizin bu yardımları devam edecektir

Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu: Ramazan ayı boyunca belediyemizin bu yardımları devam edecektir

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşları göz önünde bulundurarak yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyerek buna benzer yardımlar devam edeceğini belirtti.

Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu: Ramazan ayı boyunca belediyemizin bu yardımları devam edecektir

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç vatandaşlara gıda paketi dağıtıldı.

Siirt Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin tek tek kapısı çalınarak Ramazan kolileri dağıtımına başlandığını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşları göz önünde bulundurarak yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu: Ramazan ayı boyunca belediyemizin bu yardımları devam edecektir

Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu,yardımlar devam edecek

Vali Hacıbektaşoğlu, "Belediyemize başvuran ve tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapısını tek tek çalınarak yardım kolileri ulaştırdık. Ramazan ayı boyunca belediyemizin bu yardımları devam edecektir" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT