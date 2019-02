Başkan Vergili şoförler ile bir araya geldi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, bir restoranda düzenlenen akşam yemeğinde şoförler ile bir araya geldi.

Akşam yemeği programına Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, Karabük Umumi Servis Aracı İşletmeciler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç, Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topçu ve şoförler katıldı.

Yemek öncesi şoförler ile sohbet eden Başkan Vergili, yemek sonrası yaptığı konuşmasında, "Belediye Başkanlığı görevine beni hiç kimse atamadı, ben kendim talip oldum" diyerek görev süresi boyunca yaptıklarını dile getirdi.

5 yılda Karabük'ün 50 yılını inşa edeceklerini belirten Başkan Vergili, "Çok önemli projelerimiz var. Bu projeler genç, yaşlı tüm Karabük halkına yönelik. Bir tanesi Sağlık Tarama Merkezi ki bu çok önemli bir hadise. Bugün bir sürü sıkıntılar oluyor. Laboratuarlarda sıkıntılar oluyor, hastanelerde oluyor. Allah nasip ederde seçilirsem 2021 yılına kadar bu sağlık merkezinin görevine başlayacağını buradan söyleyebilirim. Yine gençlerimiz ile ilgili bir Bilim Merkezi yapılacak ki gençler için çok önemli bir merkez olacak. Civar merkezlerden de bu Bilim Merkezi'ne öğrenciler çalışmaya gelecek. Yine sizi ilgilendiren en önemli projelerden bir tanesi Kesintisiz Ulaşım Projesi. Bu projeyi de 5 yıl içerisinde tamamlamış olacağız ve Karabük'ün 50 yıllık trafik problemini çözmüş olacağız.

Yine kentsel dönüşüm ile ilgili projelerimiz var. Bu kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesi Kartaltepe'deki Devlet Demir Yolları arazisinin şehre kazandırılması. Kartaltepe'nin tapusunu da 3 gün önce aldık. Bundan sonra en geç 2 - 2,5 yıl içerisinde bize istasyon mevkilerini teslim edeceklerine ben inanıyorum. Eski haddehaneler bölgesi, Bayır Mahalle'deki haddehanelerin hepsi önümüzdeki 2 yıl içerisinde şehir dışına çıkmış olacak. Orada da yeni bir kentsel dönüşüm başlayacak.

Şoförlere de kesinlikle yeni hatların oluşmasına ve yeni plakaların satışlarına müsaade etmeyeceğini söyleyen Vergili, "Sizlere geldiğimiz zaman bu güne kadar hiçbir uyumsuzluk içerisinde çalışmadık. Siz hangi talep ile geldiyseniz ben mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalıştım. Bizde bir talepte bulunduğumuzda sizler reddetmedi. Dolmuşlarımızı sarı renkte tek renge boyadık. Yine aynı şekilde devam ediyorsunuz. Dolmuş duraklarımızı yaptık, taksi duraklarımızı yaptık. En önemli hadiselerden birisi ben 10 yıl boyunca hiçbir plaka satmadım. Benim geldiğimde bir minibüsün plakası 100 bin lira yapmıyordu. Bir taksinin de taksi plakası 30 bin lira yapmıyordu. Şuandaki fiyatlar sizin takdirinizdir. Bu imkânları size sağlamamla sizde zengin olmuş değilsiniz. Anca malınızın değerlini koruyabilirsiniz. İnşallah önümüzdeki dönemde aynı programla devam edeceğiz. Şehir geliştikçe taşıma ihtiyacı daha çoğalıyor. Siz sanki bir plaka ile çok zengin olmuşsunuz, bir yeri soyuyormuşsunuz gibi büyük şehirler için çıkarılan bir yasadan dolayı 10 yıl içerisinde bunların tekrardan ihale edilmesi şartı getirilmiş. Buna da o tarihte kimse müdahil olmamış. Bu aslında büyük şehirler ile ilgili ortaya atılan bir yasa ve geçmiş. Siz bunlar ile ilgili "1 yıldan beri uğraşıyoruz bir yol alamadık" diyorsunuz. Ben size şu sözü buradan vereyim. Bugün yine Genel Başkan Yardımcımız ile görüştüm. Bizim böyle bir problemimiz var yasanın şu şekilde değişmesi gerekiyor dedim. Bana ivedi bir şekilde cevap yazdı. "ben şu anda kanun değişikliği ile ilgili tasarıyı hazırlattırıyorum en kısa zamanda meclise getireceğim" şeklinde konuştu.

"Siyaset çok farklı bir şey."

Karabük'te hizmet etmeyi düşünenlere ve seslenen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Ben bu göreve Karabük'e vefa borcumu ödemek için talip oldum. Şükürler olsun hiç yalan söylemeden, hiç kimseyi aldatmadan her söylediğimi yerine getirdim. Şu anda aday olup yola çıkıyor. Bir kişi çok iyi idareci olabilir, çok iyi yönetici olabilir. Mutullah Yolbulan ve Kamil Güleç Kardemir A.Ş'yi en kaoslu döneminde alıp belirli bir yere taşımış ve şuanda da çok çok iyi bir ekonomik duruma getirmiştir. Bu çok iyi bir siyasi veya çok iyi bir şehir yönetici olur demek mi? Ayrıca bu iş çok hassas bir iştir. Kapınıza gelen kimseyi kırmamanız gereklidir ki benim şuan koruma polisim dahi yoktur. Caddede tek başıma gezerim. Çünkü benim güvenliğimi sağlayan tüm Karabüklülerdir. 10 yıldır hiç kimse ile 1 kere dahi münakaşam olmamıştır. Sen çok başarılı bir rektörlük yapmış olabilirsin. O günün şartlarında senin başarılı olman için de bütün Karabüklüler destek verdi. Herkes elinden geleni yaptı. Siyaset çok farklı bir şey." dedi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal ile de ilgili konuşan Vergili, "3 yıllık milletvekilliği yaptın. Çok kısa bir şekilde bunun analizini yapayım. Ben mümkün olduğu kadar her bayram sizlerin yanına gelmeye çalıştım. Dolmuş duraklarına, taksi duraklarına gelmeye çalıştım. Bir probleminiz var mı diye sordum. Ne gerekiyorsa elimden geldiğince gayret gösterdim. Allah için size soruyorum siz 3 yıl boyunca bu Milletvekilimizi hangi dolmuş durağında, hangi taksi durağında gördünüz? Ben hepinizin oyunu alıyorum. Biliyorum burada Ak Partili arkadaşım var Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım var hiç önemli değil. Karabüklü olmak illa Karabük doğumlu olmak değil. Karabük'ün ruhunu yaşamaktır. Hepimiz Karabük'e bir yerlerden geldik. Karabük'ü 80 yılda inşa ettik 10 yılda imar etmeye çalışıyoruz. Birileri başka bir yerden gelebilir, Karabük'ün havasını teneffüs eder, Karabük'ün dertleriyle dertlenir ondan sonra ben Karabük'te siyaset yapıyorum der. Ama "ben görevli olarak geldim, beni adayların içerisinde en iyi buldular ve atadılar ben göreve geldikten sonra bunları da çalıştıracağım" derse bu siyasetin eksik, noksan parçalarıdır veya popülist siyaset yapıp bir iki oy için yalan söylemeye çalışırsa "park ücretlerini kaldıracağım" derse çok basit bir siyasete kaçmış olur. Önce Karabük için yapacaklarını anlatacaksın. Karabük'ün şoförü ile, hastası ile beraber olacaksın sonra ben Karabüklüyüm diyeceksin. "ben her hafta sonu Karabük'e geliyordum" diye savunmaya geçmeyeceksin. Bende her Cuma giderim Cumartesi işimi görürüm ve Pazar günüde Karabük'ün her köşesini gezerim. Ben Belediye Başkanı olduğum günden bu yana 1 gün dahi tatil kullanmadım. Ama her Pazar Karabük'ün her noktasını gezdim. "Ben milletvekiliyim. Benim görevlerim var" dersen ben onu bilemem. Biz şehrin milletvekili olarak sizi seçmişizdir. Şehrin eksiklikleri ile ilgili bizimle konuşacaksın." ifadeleri kullandı.

Çok kısa bir şekilde bir çerçeve çizdiğini belirten Vergili, "Biz Karabük'ü zincirler ile bağlanmış, ortasında çatlayan patlayan ışıklardan aldık bugün modern bir kent haline getirdik ki burada sizlerinde, tüm Karabüklülerinde hizmetleri çoktur. Hepinize de bu konuda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar başkanlık nasip olursa ben Karabük'ün önümüzdeki 5 yılda 50 yıllık geleceğini tekrardan inşa etmek için yola çıkacağım sizlerin duasıyla bu işleri gerçekleştireceğimize canı gönülden inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: İHA