Başkan Vergili ziyaretlerine devam ediyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Vergili, İl Meteoroloji Müdürlüğü İle İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti.

Karabük İl Meteoroloji Müdürü Ahmet Akıllıer ve personelleri ile İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: İHA