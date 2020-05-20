Başkan Vidinlioğlu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek olan çocuklar, bayram öncesi ilk hediyelerini Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'ndan aldılar.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren ve hayatın akışını değiştiren korona virüs salgını önümüzdeki Ramazan Bayramı'nın da seyrini değiştirdi. Salgının baş göstermesi ile birlikte ülkemizde çeşitli illerde hafta sonunda ve tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, yeni alınan kararla birlikte arife gününden başlayarak Ramazan Bayramı süresince uygulanacak ve yasak tüm illerde geçerli olacak. Salgın sürecinde sokağa çıkmaları zaten kısıtlanan ve haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar da bayram sevinçlerini aileleri ile birlikte evlerinde yaşayacaklar.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, salgın tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı da evlerinde geçirecek olan çocuklara bir sürpriz yaparak dışarı çıktıkları izin gününde bayram hediyesi dağıttı. Bugün saat 11.00-15.00 arasında dışarıda olan 0-14 yaş arası çocuklara Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından oyuncak ve çikolata verildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Önümüz bayram. İnşallah birkaç gün sonra hep birlikte Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşayacağız. Tabi bu bayram diğerlerinden daha farklı. Ülkemizdeki salgın sebebiyle bayramı evlerimizde geçireceğiz. Tüm ülkede bayram süresince uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, özellikle bayram sevincini yüreklerinde bambaşka duygularla taşıyan çocuklarımız için daha zor bir durum. Çünkü onlar alıştıkları bayram coşkusunu bu bayram daha az yaşayabilecekler. Bu sebeple biz de bayram öncesi onların yüzlerini bir nebze olsun güldürmek istedik. Kendilerine hazırladığımız hediyeleri takdim ettik. Çocuklarımız zaten belirli günlerde sokağa çıkabiliyorlardı. Bugün de onların izin günü ve biz böyle bir sürpriz ile yüzlerini güldürmek istedik. İnşallah çok daha sağlıklı günlerde birlikte olacağız. Bu bayram biraz sıkılacağız ama inşallah daha nice coşku dolu bayram sevinçlerini hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Kastamonu Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler, 0-14 yaş arası çocuklara izinli oldukları 11.00-15.00 saatleri arasında tüm mahalle, cadde ve sokaklarda da ayrıca dağıtıldı.

Kaynak: İHA