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  3. Başkan Yalçın, başarılı sporcuları tebrik etti

Başkan Yalçın, başarılı sporcuları tebrik etti

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Point Fight branşında başarılı olan sporcuları makamında ağırladı.

Başkan Yalçın, başarılı sporcuları tebrik etti

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Point Fight branşında başarılı olan sporcuları makamında ağırladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başarılı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, "Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Point Fight branşında Nisa İmran Torun Türkiye şampiyonu, Low Kick Contact gençlerde Ayşe Turan Türkiye 2'ncisi oldu. Pazaryeri Spor Kick Boks takımından olan sporcu kardeşlerimizi makamımızda ağırladık. Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Sağolun varolun. Başarılarının devamını diliyorum Biz daima sporcularımızın yanındayız. Destek olmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yalçın, başarılı sporcuları tebrik etti

Başkan Yalçın, başarılı sporcuları tebrik etti

Kaynak: İHA

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