Başkan Yalçın: "İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Muhtarlar Toplantısı" devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Yalçın: "İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Muhtarlar Toplantısı" devam ediyor. Bu ayki kırsal mahallelerin muhtarlarıyla yapılan toplantıda konuşan Başkan Yalçın, "İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey." dedi.

Eylül ayı muhtarlar toplantısı Başkan Yalçın başkanlığında Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlendi. Programın açılışında konuşan Başkan Yalçın, muhtarlarla yapılan toplantıların verimli geçtiğini belirterek; "Muhtarlar toplantısı, bir takım projeleri geliştirdiğimiz aynı zamanda ilçemiz, şehrimiz ve mahallemiz adına çok verimli geçen toplantılardır. Allah sizden razı olsun. İstişare ederek şehrimizi yönetmek güzel bir şey. Başka ilçelerdeki muhtarlarımızın bizim bu birlikteliğimizi konuştuğunu duyuyoruz. Allah devlete zeval vermesin. Biz, devletin imkânlarını sizlerle istişare ederek adaletli bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu. "Bulunduğunuz mahallelerde devlet adamı olarak ilk başta sizler varsınız" diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi;

"Sizler fedakârca çalışıyorsunuz. Muhtarlık özveri isteyen bir iş. İşler sizlerden bize doğru geliyor. İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Eksiğimiz elbette olacaktır. Ben belediyecilikte 29'uncu yılımı çalışıyorum. Hizmet ve insanların ihtiyaçları bitmez ama yapacağız. Bir taraftan da eksikleri tamamlayacağız. Katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim."

Mahallelerle ilgili istek ve görüşlerini paylaşan muhtarlar da başta Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı hakkındaki olumlu düşüncelerini dile getirerek Başkan Yalçın'a mahallelerine yapılan diğer hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Programda ayrıca artık geleneksel hale gelen doğum günü pastası kesimi de gerçekleştirildi. Bu ay içinde doğan muhtarları tebrik eden Başkan Yalçın, hayırlı uzun ömürler diledi.

Başkan Yalçın: "İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey"

Başkan Yalçın: "İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey"

Başkan Yalçın: "İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey"

Başkan Yalçın: "İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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