Başkan Yalçın’dan ‘Serebrenitsa’ ziyareti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Serebrenitsa katliamının 25. yıldönümü münasebetiyle Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Sebahattin Bulduk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yalçın, Bosna'da unutulmaz acılar yaşandığına dikkat çekerek "Boşnaklar, insanlık dramıyla birlikte insanlık dersi de verdiler" diye konuştu. O yıllarda yaşanan acıların ilk günkü gibi taze olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "Acılarınızı paylaşıyoruz. Serebrenitsa'da yaşananlar, insanlık tarihinin en acı ve hüzün verici olaylarından birisidir. Burada bir insanlık dramı yaşandı ancak Boşnak kardeşlerimiz, insanlık dramıyla birlikte insanlık dersi de verdiler. Şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin" dedi. Ziyarette Aliya İzzet Begoviç'e ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, onun eserlerinden ve fikirlerinden her zaman yararlandığına vurgu yaptı. Başkan Yalçın ziyaretin anısına Dernek Başkanı Bulduk'a, Bosna tarihinde önemli bir yeri olan ve savaş yıllarında da direnişin, inancın ve kahramanlığın simgesi olarak kabul edilen zambak çiçeği hediye etti.

Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Bulduk da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "11 Temmuz bizim anmak istemediğimiz acı bir gün. Allah bir daha ne Bosna'da, ne Balkanlarda, ne Ortadoğu'da ne de dünyada böyle acılar yaşatmasın. Ancak bu katliamı da ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız ve unutturmayacağız. Başkanımızın böyle sıkıntılı günlerde yapmış olduğu bu ziyaret bizim için çok anlamlıdır. Korona virüs nedeniyle bu tür ilişkilerin kısıtlandığı bir dönemde fedakarlık göstererek bizi ziyaret etmesi de ayrıca çok değerli. Bu nedenle başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Yalçın'a ve diğer misafirlere Boşnak böreği ikram edildi. Programda ayrıca şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kaynak: İHA