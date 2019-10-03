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  3. Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı

Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı

Gemlik'te belediye başkan yardımcısı Zeynep Serintürk'ü rehin alan zanlı Sinan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı

Gemlik'te belediye başkan yardımcısı Zeynep Serintürk'ü rehin alan zanlı Sinan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gece geç saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Sinan B. Nöbetçi savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada hakime ifade veren zanlı tutuklanarak Bursa Cezaevine gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı

Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

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