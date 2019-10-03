Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B’nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk’ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Bu arada şüpheli Sinan B’nin, sözleşmeli olarak çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede “beyaz masa” biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlenerek olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Öte yandan olay nedeniyle bugün yapılacak Gemlik Belediyesi Meclisi Toplantısı’nın ertelendiği belirtildi.

Şüpheli tutuklandı

Başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.