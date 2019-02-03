Başkan Yaşar esnafla bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM, İvedik, GİMAT ve Yenimahalle'de bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnafların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Yaşar, "Ben doğru adamsam bana güvenin, eğer doğru adam değilsem beni desteklemeyin" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, esnaflarla bir araya geldi. Toplantıda birçok meslek grubundan esnaf hazır bulunurken, esnaflar Yaşar'a yoğun ilgi gösterdi. Yaşar, "Ben sizlerin içinden geliyorum. Yıllardır esnaflık yaptım. Şu anda esnafımızın içinde bulunduğu durumu biliyorum" dedi.

Yenimahalle Belediyesi olarak herkese, her görüşe eşit mesafede bir anlayışla vatandaşa hizmet götürdüklerini ifade eden Yaşar, "Biz farklı bir belediyecilik anlayışını Yenimahalle'ye getirdik. Yaptığımız çalışmalar tüm Türkiye'ye örnek oldu. Cezacı bir belediye olmadık, eğitici bir belediye olduk. Esnafımızın ve vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptık" diye konuştu.

Türkiye'nin en güçlü belediyesi olduklarını ifade eden Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi olarak birçok ilki gerçekleştirdik. Bakın belediye olarak Uluslararası İSO 9000 Belgesi'ni ilk alan belediye biz olduk. Bunu bana bu hükümet verdi. Bunu gerçekleştirmek kolay olmuyor. Aylarca bizi incelediler, her şeyimize baktılar. Sonucunda bize bu belgeyi verdiler. Göreve geldiğimizde iki tane cenaze aracımız vardı. Birçok araç kiralama olarak kullanılıyordu. Şimdi belediyenin koca bir araç filosu var. Bunu nasıl başardık. Ekmeği ekmekçiden alarak yaptık" ifadelerini kullandı.

"İmkanım olsa 5 bin kişi çalıştırırım"

Ülkenin en büyük sorunun istihdam sorunu olduğunun altını çizen Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenimahalle Belediyesi olarak 3 bin 761 kişiye ekmek veriyoruz. Bina yapımı dışında tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Parkları, asfalt çalışmalarını, kaldırım döşeme işlemlerini kendi personelimizle yapıyoruz. Fazla işçi çalıştırdığımızı söylüyorlar. Kurslarımızda 650 öğretmenimiz çalışıyor. Bu çocuklar okullarını bitirip iş arayan çocuklar, biz bunlara istihdam sağlıyoruz. Bu ekonomik şartlarda en büyük ibadet bir sofrada tuzunuzun olmasıdır. Biz bunu gerçekleştirdik. İmkanım olsa 5 bin kişi çalıştırırım."

Kaynak: İHA