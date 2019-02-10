Başkan Yaşar işçilerle bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şekerleme fabrikasında işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. İşçilerle karavana yiyen Yaşar, "Hayatta en kutsal değer bir işçinin alın teridir" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, GİMAT bölgesinde bulunan şekerleme fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Yaşar, daha sonra işçilerle birlikte yemek yeyip sohbet etti. Yemek sonrası işçilere hitap eden Başkan Yaşar, "Sizler çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. Yaptığınız çalışmalarla ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlıyorsunuz" dedi

"Ben Yenimahalle'ye geldiğimde birçok yer çiğdem tarlasıydı" diyen Yaşar, "Yenimahalle'ye abimle beraber 1963 yılında geldik. Kurduğumuz iş yerinde beraber çalıştık. Ben sırtımda tüp taşıdım. Allah nasip etti bugünleri gördük. Yenimahalle Belediyesinde başarılı olmamın sebebi esnaflıktan gelmemdir" diye konuştu.

Hayattaki en kutsal değerin alın teri olduğuna değinen Yaşar, "Bir insanın emeğiyle çalışarak kazandığı parayı hakkederek evine gitmesi kadar güzel bir şey yoktur. Yıllarca birçok kişiyle çalıştım. Kimseyi kırmamaya özen gösterdim. Bir işveren için en zor işlerden bir tanesi bir işçiye sabah işe gelme demektir. Vicdanı olan bir insanın gece uykuları kaçar. Biz Yenimahalle Belediyesine geldiğimizde bin 800 personelimiz vardı. Elimizden Çayyolu bölgesini aldılar. Buna rağmen işçi çıkartmadım. Şu anda 3 bin 761 personelimiz ile belediyemizde vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Sadece bina yapım işlerini ihale ediyoruz. Bugün dönüp baktığımızda bir kişinin bile evine ekmek götürmesini sağlamak en büyük mutluluktur. Elimden gelse 5 bin kişiye ekmek veririm" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA