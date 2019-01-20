Başkan Yaşar’dan Macun’a Cami ve Kültür Merkezi sözü

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Belediye başkanlığı siyaset makamı değil hizmet makamıdır. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacım herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe olması. Mahallelerimizin hiçbirinin ötekisinden farkı yok. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Macun Mahallesi'nde bulunan Macun Toki Blokları sakinleriyle bir araya geldi. Site yönetim binasında gerçekleşen buluşmada Yaşar, Macunluların sıkıntılarını dinledi. Yasalar çevresinde yapabileceklerini kendisine verilen yetkiler doğrultusunda gerçekleştireceğini belirten Yaşar, sorunların çözülmesi için ilgili bürokratlarına talimatlar verdi. Aynı zamanda Macunlulara 2 müjde veren Fethi Yaşar, planları arasında Macun'a bir kültür merkezi ve bir de cami olduğunu söyledi.

Alkışlar eşliğinde konuşmasına devam eden Yaşar, "Sizin sorunlarınızı sizden daha iyi biliyorum. Yenimahalle'yi karış karış dolaşıyorum nerede ne eksik yerinde inceliyorum. Benim görevim sizlere hizmet etmek. Belediye başkanlığı siyaset makamı değil hizmet makamıdır. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacım herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe olması. Mahallelerimizin hiçbirinin ötekisinden farkı yok. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşar'ın çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getiren mahalleliler ise 2009'un Yenimahalle'si ile 2019'un Yenimahalle'sinin çok farklı olduğunu ve örnek projeleriyle Yenimahalle'yi Türkiye'ye tanıtan Başkan Yaşar'ı seçimde desteklediklerini belirtti.

Kaynak: İHA