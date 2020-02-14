Başkan Yavaş, 'Başkent Mobil'i tanıttı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "E-demokrasi anlayışımız doğrultusunda, ismini dahi Ankaralıya sorarak kararlaştırdığımız yeni "akıllı belediye" uygulaması ile vatandaşlarla birlikte Ankara'yı yönetmenin kapısını sonuna kadar açıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teknolojik yenilikleri kapsayan "Başkent Mobil" uygulamasının tanıtımını yaptı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da yer aldı. Başkan Yavaş, dünyanın sayılı Türkiye'nin de ilk mobil uygulaması olan "Başkent Mobil'i hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yavaş, göreve başladıkları ilk günden itibaren "demokratik yönetişim" anlayışını tesis etmek için hızlı adımlar attıklarını kaydederek, "Belediyemizi şeffaflaştırmak, katılımcılığı artırmak ve topluma her an hesap verebilir olmak en büyük önceliklerimiz oldu" dedi.

Başkan Yavaş, akıllı belediyecilikten akıllı Ankara'ya doğru uzanan yolun başlangıcını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün size sunacağımız akıllı belediye uygulaması sadece bir teknolojik dönüşümü işaret etmemektedir. Bundan daha da önemlisi yerel demokrasi açısından önemli bir devrime de kapı aralamaktadır. Bu uygulamanın en büyük çıktısı "e-demokrasi'nin hayat bulmasıdır. "E-demokrasi" anlayışımız doğrultusunda, ismini dahi Ankaralıya sorarak kararlaştırdığımız yeni "akıllı belediye" uygulaması ile vatandaşlarla birlikte Ankara'yı yönetmenin kapısını sonuna kadar açıyoruz. Günümüzde büyük ölçüde içi boşaltılan; şeffaflık, eşitlik, katılımcılık, demokratik yönetim gibi kavramları tozlu kitap sayfalarında unutmuyor; Başkent'imizde hayata geçiriyoruz. Mahalle muhtarlarından, apartman yöneticilerine kadar belediye yönetimine etki edecek hücresel demokrasiye yelken açıyoruz. Ankara 100 yıl önce bir milletin yeniden doğuşunun karargahı olduğu gibi, tabana yayılmış demokrasinin de öncüsü olacaktır."

Konuşmasından sonra Başkan Yavaş, Başkent Mobil'in tanıtımını yaptı.

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Kaynak: DHA