Başkan Yavaş’tan berber ve kuaförlere hijyen desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, 11 Mayıs'ta iş başı yapacak olan berber ve kuaför esnafının istekleri doğrultusunda dükkanlarını dezenfekte edeceklerini ve hijyen seti hediye edeceklerini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, korona virüs mücadelesi kapsamında #birliktebaşaracağız sloganıyla her yaş ve meslek grubuna olduğu kadar Başkentli esnafa da desteğini sürdürüyor.

Salgın nedeniyle kapalı olan berber ve kuaförlerin yanında olmaya devam eden Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, "11 Mayıs'tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför kardeşlerim, çok zor günler geçirdiniz. Size desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. İsteyenlerin dükkanlarını dezenfekte edecek, hijyen seti hediye edeceğiz" dedi.

Başkan Yavaş'ın bu desteğinden yararlanmak için salonlarını dezenfekte ettirmek isteyen Başkentli berber ve kuaförler, Büyükşehir Belediyesine ait "forms.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunmaya başladı.

Ücretsiz dezenfeksiyon işlemi için ilk günden 4 bini aşkın başvuru alınırken, berber ve kuaförler bu hizmete yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfekte işlemi için başvuru yapan her esnafa maske, eldiven, dezenfektan ve yüzey temizleyiciden oluşan hijyen seti hediye ettiklerini de belirterek, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Berberler ve kuaförler, 21 Mart'tan itibaren kapalıydı. 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden açılarak faaliyetlerine başlayacaklar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla dün geceden itibaren hazırlıklara başladık. Yoğun bir çalışmayla dezenfeksiyon işlemlerini yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yine esnafımızın yanındayız."

Berber ve kuaförler bu hizmetten memnun

Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde Başkan Yavaş'ın esnafa yönelik desteğinden dolayı teşekkür mesajları yağarken, berber ve kuaför odaları ile esnaf da salonlarının dezenfekte edilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önemi olduğuna dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. Ankara Ticaret Odası Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Komite Başkanı Ömer Sarıoğlu, "Sektör olarak biz kuaförler de salonlarımızı kapattık. Bu süreç bizleri hazırlıksız yakaladığı için ciddi anlamda zorluk çekmeye başladık. Nihayet yeniden salonlarımız açılacak ancak hijyen kurallarına uyabilmemiz açısından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin salonlarımızı ücretsiz olarak dezenfekte etmesi bizi çok memnun etti. Bu işlem normalde çok maliyetli. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Kuaförler, Güzellik Salonları ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan, "Sayın Mansur Yavaş Başkanımıza bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi başkanımız bizlere desteklerini esirgemedi. Büyükşehir Belediyesi, salonlarımızın hijyenik olarak faaliyetlerine başlaması için dezenfeksiyon çalışmasını yapıyor. Teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Berberlerimiz de çok mutlu oldu. 11 Mayıs'ta hizmete başlamadan önce salonlarımız hijyen ortamına kavuşmuş olacak. Belediyemizi yanımızda hissettiğimiz için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz dezenfeksiyon hizmetinden dolayı memnuniyetini dile getiren kuaför Derya Gökçetin ise, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler de hijyen kurallarına dikkat ederek hizmet vermeye devam edeceğiz" derken, kuaför Mustafa Şimşek, "Başkanımızın yapmış olduğu duyuruyu görür görmez başvurdum. Büyükşehir ekipleri hemen dönüş yaparak salonumu dezenfekte ettiler. Sayın Mansur Yavaş'a ve çalışan ekiplere gerçekten çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ekonomik yönden etkilendiklerini ve bu nedenle Başkan Yavaş'ın desteğinin çok anlamlı olduğunu ifade eden kuaför Recep Gökçetin de, "Başkanımız Mansur Yavaş'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerimizde yanımızda olduğu için çok mutluyum" dedi. Hizmetten yararlanan ve salonuna müşterilerin de gönül rahatlığıyla gelebilmesi için hazır olduğunu vurgulayan berber Ahmet Ateş de düşüncelerini, "Büyükşehir Belediyesine bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ekipler dükkanımızı dezenfekte etti. Maske ve eldiven de hediye ettiler. Başkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA