Başkan Yazıcı, şehidimizin çocuğunu doğum gününde yalnız bırakmadı

Doğumundan 5 Ay Önce Babası Şehadet Mertebesine Erişen Minik Alparslan’ın Doğum Günü, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde Kutlandı. Alparslan Aksu’nun Doğum Gününe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu’ndan Kadın Kent Gönüllüleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tuzla Şubesi Yetkilileri İle Şehit Uzman Çavuş Bayram Aksu’nun Ailesi Katıldı.

Hiç Görmediği Babasının Fotoğrafının Olduğu Pastadaki Mumları Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı İle Birlikte Üfleyen Alparslan ve Annesi Derya Aksu, Duygu Yüklü Anlar Yaşadı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sizlerin Hakkını Ödeyemeyiz. Siz Artık Bize Emanetsiniz. Allah Sizden Razı Olsun. Hakkınızı Helal Edin.” Dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Alparslan Aksu’ya 2. Doğum Gününde Akülü Araba Hediye Etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tuzla Şubesi Yetkilileri ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu da Alparslan’a Oyuncaklar ve Kıyafet Hediye Etti.

Şehit Eşi Derya Aksu ve Ailesi, Katılımından Dolayı Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’na Teşekkür Etti.