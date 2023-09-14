Başkan Yazıcı sözünü tuttu, Tuzla’nın özel çocuklarına cağ kebabı pişirdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bir sözünü daha yerine getirerek Tuzla'nın özel çocuklarına cağ kebabı pişirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Yazıcı sözünü tuttu, Tuzla’nın özel çocuklarına cağ kebabı pişirdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bir sözünü daha yerine getirerek Tuzla'nın özel çocuklarına cağ kebabı pişirdi. Kendi elleriyle kestiği kebapları çocuklara ikram eden Başkan Yazıcı, "Tuzlamızı geleceğe hazırlarken, özel çocuklarımızla ve aileleriyle birlikte bunu dizayn etmek için gayret sarf ediyoruz. Onlar ne kadar özelse o kadar da güzeller" dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan özel çocuklar için "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen halı saha maçında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile halı sahada maç yapmış, maç sonrası çocuklar Başkan Yazıcı'dan cağ kebabı sözü almışlardı. Başkan Yazıcı, özel çocuklara verdiği sözü tutarak, Tuzla Belediyesi "Engelsiz Yaşam Merkezi'nde cağ kebabı pişirdi. Etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Derneği yöneticileri ve 20'den fazla özel çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Programda Başkan Yazıcı, özel çocuklara kendi elleriyle cağ kebabı ikram etti. Özel çocuklarla birlikte, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bahçe duvarlarına resim yapan Başkan Yazıcı, program sonunda Wefa Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Gönül Elleri Çarşısına bağışlanan ayakkabıları çocuklara hediye etti. Ayrıca Başkan Yazıcı'ya "Erzurum Çarşı Pazar" türküsünü söyleyen özel çocuk Anıl'ın programa katılanlardan büyük alkış aldı.

"Özel çocuklarımız her şeyimiz"

Özel çocukların doyasıya eğlendiği programa eşi Dr. Fatma Yazıcı ile katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu cağ kebabının sözünü daha önceki bir programda özel çocuklarımıza vermiştik. Şimdi o sözümüzü yerine getirmiş olduk. Biz, özel çocuklarımızla her zaman bir aradayız. Tuzlamızda yaşayan tüm özel çocuklarımız, bizim için çok kıymetliler. Yaptığımız tüm işlere, hizmetlere ayrı bir anlam katıyorlar" dedi.

"Onlar ne kadar özelse o kadar da güzeller"

Tuzla'daki özel çocuklarla yılın her günü özel ilgilendiklerini ifade eden Başkan Yazıcı, şunları ifade etti. "Gerek ihtiyaçlarında gerek eğlenme ve sosyal hayata katılmalarında, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Engelsiz bir Tuzla için çalışıyoruz. Tuzlamızı geleceğe hazırlarken, özel çocuklarımızla ve aileleriyle birlikte bunu dizayn etmek için gayret sarf ediyoruz. Onlar ne kadar özelse o kadar da güzeller. Bu hizmetlerimize gönüllü olarak destek veren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndaki gönüllülerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Gönüllülük ruhu katmadan hiçbir şey başarmak mümkün değil. Tuzla'da hayat başkadır, yaşam başkadır. Ama özel çocuklarımız bize ayrı bir anlam katıyorlar. Onlara ve ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Devletimiz ve belediyemiz özel çocuklarımızın yanında"

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, "Devletimiz tüm imkanları ile özel çocuklarımızın ve ailelerinin yanında. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak imkanlarımızı kullanıyoruz. Sağ olsun Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Dr. Şadi Yazıcı da neye ihtiyaç duysak elinden gelen desteği veriyor. Özel çocuklarımız ve müdürlüğümüz adına Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Cağ kebabını yiyen çocuklar köfte için de söz aldı

Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen programda özel çocuklar palyaçolar ve müzik eşliğinde oyunlar oynadı, şarkılar söyledi. Yaşam merkezinin duvarlarına resimler yapan çocuklar, aileleri ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ikram ettiği kebapları yediler. Cağ kebabını çok beğendiğini söyleyen Özel Çocuklar Kulübü üyesi Cenk, Başkandan bir dahaki sefere köfte ısmarlamasını istedi. Başkan Yazıcı, Cenk'in isteğini "Tamam, bir dahaki sefere köfte yeriz" diyerek kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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