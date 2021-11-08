Başkan Yazıcı vatandaşlar ile bir araya geldi: ‘Halk Günü’ görüşmelerinde vatandaşların talep ve önerileri dinlendi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Perşembe günü yüz yüze düzenlediği ve Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ‘Halk Günü’ görüşmeleri ile Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerini dinledi. İş aramak için belediyeye gelenleri ise Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı’na yönlendirdi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen görüşmelere Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.