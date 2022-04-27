Başkan Yazıcı yerel basın temsilcileri ile sahur programında buluştu

İstanbul’da görev yapan yerel basın temsilcileri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen sahur programında buluştu.

Sahur programında buluşan yerel basın temsilcileri, iş stresinden uzak bir akşam yaşadılar. Başkan Yazıcı da yerel basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı ve sohbet etti.

“DÜNYAYA İYİLİK VİRÜSÜ YAYILIR VE BÜTÜN DÜNYADA İYİLİK YARIŞIR”

İyilik Şampiyonası’nın Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde 81 ile yayılması hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı,” İyiliğe ne kadar tanık olur, iyiliğin yayılmasını ne kadar artırırsak, Star Wars filmindeki gibi iyi taraf kötü taraf dendiği gibi iyi ve kötünün her zaman yarışacağı bir dünya var olacak. Biz ne kadar iyiliği yarıştırabilirsek ve iyi daha iyi bir noktada olursa dünya daha iyi noktaya gidecektir. Bu nedenle aslında yaptığımız şey bir iyilikti. Ben özellikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu iyiliği 81 ile yayacağız. Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah dünyada pozitif bir pandemi oluşur. Dünyaya bir iyilik virüsü yayılır ve bütün dünyada da iyilik yarışır. Bu dönemde buna çok ihtiyacımız var. Sizler de bizim davetimize icabet ettiniz. Bugün davetimizle birlikte soframıza geldiniz. Varlığınızla, arkadaşlığınız ve dostluğunuz ile bu iyiliğe tanık olma konusundaki yardımlarınız ile beraber gerçekten sizlerde bizlere bir iyilik yaptınız. Teşekkür ediyorum” dedi.