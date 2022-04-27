Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan neden ayrıldı?Ramazan bayramı mübarek olsun kutlama mesajları resimli | Ramazan bayramı mesajları resimli indir 2022Başkan Yazıcı yerel basın temsilcileri ile sahur programında buluştuMecliste nutuk atan Meral Akşener, promter bozulunca iki kelimeyi bir araya getiremedi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!Son dakika | Altılı masa çatladı! Ali Babacan'dan flaş karar! DEVA Partisi seçime kendi logosuyla girecekTV8 Survivor All Star 89. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKanal D Üç Kız Kardeş 10. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeShow TV Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeAsgari ücretliye bayram ikramiyesi yatacak mı 2022? Asgari ücretliye ikramiye verilecek mi?Türk-İş nisan ayı araştırmasını açıkladı! Açlık ve yoksulluk sınırındaki artış dikkat çekti!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Başkan Yazıcı yerel basın temsilcileri ile sahur programında buluştu

Başkan Yazıcı yerel basın temsilcileri ile sahur programında buluştu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul’un farklı noktalarında görev yapan yerel basın temsilcileri ile sahur programında buluştu.

Başkan Yazıcı yerel basın temsilcileri ile sahur programında buluştu

İstanbul’da görev yapan yerel basın temsilcileri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen sahur programında buluştu.

Sahur programında buluşan yerel basın temsilcileri, iş stresinden uzak bir akşam yaşadılar. Başkan Yazıcı da yerel basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı ve sohbet etti. 

“DÜNYAYA İYİLİK VİRÜSÜ YAYILIR VE BÜTÜN DÜNYADA İYİLİK YARIŞIR”

İyilik Şampiyonası’nın Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde 81 ile yayılması hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı,” İyiliğe ne kadar tanık olur, iyiliğin yayılmasını ne kadar artırırsak, Star Wars filmindeki gibi iyi taraf kötü taraf dendiği gibi iyi ve kötünün her zaman yarışacağı bir dünya var olacak. Biz ne kadar iyiliği yarıştırabilirsek ve iyi daha iyi bir noktada olursa dünya daha iyi noktaya gidecektir. Bu nedenle aslında yaptığımız şey bir iyilikti. Ben özellikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu iyiliği 81 ile yayacağız. Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah dünyada pozitif bir pandemi oluşur. Dünyaya bir iyilik virüsü yayılır ve bütün dünyada da iyilik yarışır. Bu dönemde buna çok ihtiyacımız var. Sizler de bizim davetimize icabet ettiniz. Bugün davetimizle birlikte soframıza geldiniz. Varlığınızla, arkadaşlığınız ve dostluğunuz ile bu iyiliğe tanık olma konusundaki yardımlarınız ile beraber gerçekten sizlerde bizlere bir iyilik yaptınız. Teşekkür ediyorum” dedi. 

Başkan yazıcı yerel basın temsilcileri ile sahur programında buluştuBaşkan yazıcı yerel basın temsilcileri ile sahur programında buluştu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT