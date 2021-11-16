Başkan Yazıcı’dan Lösemi Haftası’nda Kronik Hastalıklar Merkezi müjdesi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenledi.

Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı’nda lösemili çocuklar Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ile bir araya geldi.

ETKİNLİKLER YAPILDI

Sihirbazlık ve kukla gösterilerinin yapıldığı programda çocuklar için pasta kesildi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat edilerek gerçekleşen etkinlikte lösemili çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Yazıcı ve eşi Dr.Fatma Yazıcı, lösemili çocuklar ile tek tek sohbet ederek hediyelerini verdik. Başkan Yazıcı, hediyelerin yanı sıra çocuklara tablet sözü de verdi.

“AİLELERİMİZE VE HASTALARIMIZA DESTEK VERMENİN GURURUNU YAŞAYACAĞIZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Lösemili Çocuklar Haftası’nın önemi kapsamında Tuzla’da bulunan çocuklarımız ve onları çiçek gibi koruyan ailelerine bir nebze destek olması için 365 gün uğraşıyoruz. Bugün özel bir hafta itibariyle birlikte olalım dedik. Eğlendik, şarkılar söyledik, kukla ve ilizyon gösterileri yapıldı. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Biz Kronik Hastalıklar Merkezi kurarak, kronik hastaların ve özellikle de lösemi, kanser gibi tüm kanser hastalıkları gibi, kendileri ve ailelerine destek verebilmek için bu merkezi kurma hedefimiz vardı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu merkezi Tuzla’mıza katacağız. Kronik hastalıklar ile mücadele ederken bir enfeksiyondan korumak, iki beslenme, üç aile bakım ve eğitim hizmetlerini almak dahil olmak üzere birçok şeyi en iyi nasıl yapabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun desteğini hem ailelerimize hem de hastalarımıza vermenin gururunu yaşayacağız. Rabbim göstermesin ama sonuçta böyle bir hastalık var ise mücadelesini hep birlikte vereceğiz” dedi.