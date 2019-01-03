Başkan Yemenici, "Elektrik kablolarının yer altına alınacak"

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Düzce Üniversite Akçakoca yerleşkesi yolu üzerinde çözüm bekleyen enerji hattının yer altına alınması ve ardından güzel bir yol için çalışmalara hız verdi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesine ulaşım sağlayan yolda önemli çalışmalar yapılacak. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici üniversiteye yakışır bir yol olacağını belirterek "SEDAŞ Genel Müdürü Ersan Şentürk'ü ziyaret ettik. Bugüne kadar tüm taleplerimizi eksiksiz yerine getirdiği için ve dönemimizde 15 milyon TL'nin üzerinde telleri yer altına alma ve trafo yatırımı gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. 2019 yılı için ilçemize yapılacak yatırımlar konusunda istişarelerde bulunup özellikle Siyasal Bilgiler Fakültesi ve üniversite yerleşkesi yolumuzda yapacağımız imar uygulaması sonrası genişletme, kaldırım, bisiklet yolu, aydınlatma çalışması yapmak için Çuhallı Çarşımızdan üniversite kavşağına kadar sağlı sollu tüm elektrik direklerinin yer altına alınmasını talep ettik. Genel Müdür Şentürk, bu konuda da gerekli desteği yapacağını bizlere iletti. İnşallah yeni dönemde de diğer tüm kurumlarımızla iyi ilişkiler içerisinde ilçemize büyük hizmetler ve yatırımlar getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA