Başkan Yemenici, öğrencilerin taleplerini yerine getirerek sürpriz yaptı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, öğrencilere sürpriz yaptı.

Akçakoca Gönül Yavuz İlköğretim Okulundan 20 öğrenci geçtiğimiz günlerde kendi aralarında anlaşarak Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye iletmek üzere mektup yazdılar. Yazdıkları mektupları postaya vermek için arkadaşları Ömer Buğra Cingirt'e teslim ettiler. Yanına aldığı mektuplarla eve giden küçük Ömer Buğra, akşam ders çalışırken zilin sesini duydu. Gelen ziyaretçileri görmek için salona giden küçük Ömer, karşısında Başkan Yemenici'yi görünce şaşkınlığını gizleyememişti. Hemen çantasındaki mektupları çıkaran Ömer, mektupları başkana teslim ederek arkadaşlarının talebini iletmişti. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici kısa sürede 20 adet basketbol, futbol ve voleybol topları ile birde kitap seti hediye alarak 1-B sınıfına sürpriz yaptı. Karşında Başkan Yemenici'yi gören öğrenciler çok mutlu oldular. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici tüm mektupları tek tek okuduğunu ifade etti ve böylesi sosyal faaliyetlere çocukların ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu belirtti. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin tertemiz yüreklerinden süzülen mutluluk verici faaliyetlere ilgilerinin yaygınlaşarak büyüyeceğine inanıyorum diye konuştu.

Kaynak: İHA