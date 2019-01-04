Başkan Yemenici, “Sözlerimizi tuttuk”

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici göreve geldiği günden bu yana Akçakoca'da ilkleri hayata geçirdiklerini ve verdikleri sözleri tuttuklarını söyledi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 2018 yılını değerlendirdi yapılan çalımalar hakkında bilgiler verdi. Toplantı, Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından 2014'den 2018'e kadar yapılan çalışmalar slayt sunumu ile başladı. Çok sayıda projeyi hizmete soktuklarını işaret eden Cüneyt Yemenici "Projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Akçakoca için ilkleri hayata geçirdik. "Akçakoca'da su çeşmeden içilir" dedik ve adımlarımızı attık. Su ve kanalizasyon altyapı, doğalgaz altyapı,15 Temmuz Şehitler İşletme Parkı, Bayanlar Plajı ve şehir spor olimpik sahalarını hizmete sunduk. Nazmi Çiloğlu Barajı'nı ilçemize kazandırdık. Boğulma vakalarını önlemek için jet ski parkurunu hizmete sunduk" dedi.

Halka seçimler öncesi verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade eden Yemenici, bunların dışında da yeni birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Meclis üyeleri ve çalışma arkadaşları ile sürekli gayret içerisinde olduklarını ifade eden Yemenici, "Çalışmalarımızı baltalamak isteyenler oluyor, halkımız ile aramızda kurulan bu gönül bağını yıkmak isteyenler oluyor. Bizim boş işlere ayıracak vaktimiz yok. Biz tüm vaktimizi ve gücümüzü halkımıza hizmet etmeye adadık. Bizler hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Allah'ın izniyle yeni ve daha büyük projeler ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA