Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım, sundukları 17 projeden 14'ünü hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Biz fitne üretmiyoruz, yalan uydurmuyoruz. Biz hizmetlerimizi, projelerimizi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmaları kapsamında Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım Alacabal Mahallesinde miting düzenledi. Mitinge AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Oğuzhan Önal, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Hem hizmet belediyeciliği hem vizyon belediyeciliği yaptıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "17 proje sunduk 14'ünü hayata geçirdik. TOKİ konutlarından, Çamlığına, Gazi Bulvarından meydanına, çarşısına biz bu hizmetleri yapmadık mı? Parklar, Bilgi Evleri, Alacabal'da olduğu gibi. Park da yapıldı. Yine yapılacak. Alacabal'da olduğu gibi. Yine soğuk hava deposu, stadyum, hastane, ilçe tarım binası, adliye, İmbat Deresinin ıslahı biz ve partimiz hizmete sokmadı mı? Biz çalışıyoruz. Biz hizmet üretiyoruz. Biz Erbaa'ya yatırım yapıyoruz. Bizim farkımız bu. Biz dedikodu yapmıyoruz. Biz fitne üretmiyoruz. Biz yalan uydurmuyoruz. Biz hizmetlerimizi, projelerimizi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. İşte AK Parti'nin farkı bu. İşte Hüseyin Yıldırım ve ekibinin farkı bu. " dedi.

Kaynak: İHA