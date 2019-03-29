Başkan Yıldırım: "5 yıl içerisinde 20 yılda yapılamayanı yaptık"

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, 5 yılda 20 yılda yapılamayanı yaptıklarını Erbaa'da cesaret edilemeyen yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Mahalli İdareler Genel seçim çalışmaları kapsamında Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım, Evyaba ve Yunus Emre Mahallelerinde miting düzenledi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı mitingde konuşma yapan Başkan Yıldırım, Erbaa'da istihdamı daha da büyütmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Erbaa'nın birlik ve beraberlik hukukuna dikkat etmemiz lazım. Konuştuğumuz sözler kullandığımız üslup her şeyden önemli. Biz ne derseler desinler biz kendimizden sorumluyuz. Aliye İzzetbegoviç'e derler ki "Sırplar çocuklarımızı öldürüyor. Sırplar kadınlarımıza tecavüz ediyor. Sırplar yaşlılarımızı öldürüyor. Biz aynı şekilde mukabele etmeyecek miyiz?" diye soruyorlar. İşte o zaman Aliya İzzetbegoviç der ki "Onlar bizim öğretmenlerimiz değildirler." Biz onlar gibi yapamayız. Savaş ölmekle değil ama düşmanına, rakibine benzemekle kaybedilir." der. Biz size benzemeyeceğiz. Bizim gönlümüzün mimarı sizsiniz. Coşkumuzun mimarı sizsiniz. Siz bize güç veriyorsunuz. Siz bize enerji veriyorsunuz. Şu annemi gördüğüm zaman benim yoruldum demem mümkün mü? Burada Emine ablamı gördükten sonra bizim yılgınlık göstermemiz mümkün mü? Biz Erbaa için çalışmaya, Erbaa için üretmeye Erbaa'da ekmeği büyütmeye Erbaa'da işi, aşı istihdamı büyütmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Samimi MHP'liler ve Ülkücülerin kendilerine yönelik iftira ve hakaretlerden rahatsız olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Bu 2 güne dikkat. Bizden duymadığınız bizim tarafımızdan doğrulanmayan bilgiler yalandır. Biz birçok şeyi duyuyoruz. Yapmak istediklerini biliyoruz. Çünkü kendi içlerinde birbirlerine düştüler. Çünkü orada da sağduyulu gerçekten Milliyetçi Hareket Partisini seven arkadaşlarımız var. Oradaki arkadaşlarımız da bu vesayetten şikayetçi. MHP benim diyen. Erbaa benim deyip kendi cebini ve çıkarlarını düşünenlerden samimi MHP'liler samimi Ülkücü kardeşlerim çok rahatsız. Onlar da bize yapılan hakaretlere razı değiller. Onlar da bize yapılan iftiralara razı değiller. İtiraz ediyorlar. Ve artık yavaş yavaş geliyorlar. Hizmetin adresinde, yatırımın adresinde Türkiye'nin geleceği ve ikbalinde Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kervanında birleşiyorlar." diye konuştu.

"20 yılda yapılamayanları yaptık"

Erbaa'da 20 yılda yapılamayanları yapıp cesaret edilemeyen yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti: "Erbaa'da 20 yılda yapılamayan altyapılar 20 yılda yapılamayan yollar, kaldırımlar ve kronik sorunları biz çözdük. Erbaa'mızda cesaret edilemeyen işlere cesaret ettik. Biz girdik. 283 Milyon TL yatırım yapmışız. Erbaa'mıza hem hizmet etmişiz. Hem yatırım yapmışız. Yetmemiş vekillerimizle teşkilatlarımızla beraber çalışmışız. Erbaa'mıza 100 Milyon TL'nin üzerinde yatırım kazandırmışız. Hastanesiyle, Orman İşletmesiyle, Kız Yurduyla, Üniversitesiyle, Gençlik Merkeziyle, adliyesiyle, ben sayarken yoruluyorum. Başkaları görmüyor. Başkaları duymuyor. Ama görenler burada. Erbaa burada. Bilenler burada. Başkası görmesin duymasın 100 Milyon TL yatırım yapmışız. Düşünün Erbaa'da yaptığımız yatırım 400 milyon TL. Bu büyük bir başarı. Bu büyük bir yatırım. Erbaalılar bu hizmetin devamını istiyor muyuz?"

Kaynak: İHA