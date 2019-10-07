Başkan Yıldırım: "Kumpas düzenleyenlerle mahkemede hesaplaşacağız"

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, sosyal medyada yayılan, sendika başkanlarının maaş tablosu ve genel merkeze alınan araçlarla ilgili, "Masa başında hazırlanan sahte evraklarla yanlış bilgi yayarak hem kurumsal kimliğimize, temsilci ve üyelerimize karşı itibarsızlaştırma kumpası düzenleyenlerle mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı. Sendika başkanlarının maaş tablosu ve genel merkeze alınan araçlarla ilgili iddialara yanıt veren Yıldırım, bilgilerin asılsız olduğunu söyledi. Yıldırım, "Sendikamızı karalama maksadıyla, çeşitli medya organlarında ve sosyal medyada ortaya bir takım iddialar atılmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki; gündeme getirilen iddiaların tamamı sendikamızı, yöneticilerimizi ve teşkilat mensuplarımızı karalama amaçlı, maksatlı ve yalan haberlerdir. Haberlere ve yorumlara konu olan iddialar; herhangi bir belgeye dayanmayan, birilerinin masa başında düzmece verilerle hazırlayıp servis ettiği soyut iddialardır. O nedenle de hiç biri gerçek değildir. Gerek genel başkanımızın, gerekse şube başkanlarımızın maaşlarına atfen yazılan rakamların hiçbiri doğru değildir. Dolayısıyla yüzde 85 zam yapma gibi bir durum asla ve kata doğru değildir. Zira yüzde 85 yalan ve fitnesini üretenler, yüzde 85'ten yüzde 50'ye indiler. Hiç şüphe olmasın ki, bu fitne ile zehirleyecek kimseyi bulamadıklarında yüzde 10'a ineceklerdir. Maaşlar, haberde konu edilen rakamların çok çok altındadır. "Yeni lüks araç alındı" iddiaları da aynı şekilde asılsızdır. Alınan araçlar ikinci eldir. Masa başında hazırlanan sahte evraklarla yanlış bilgi yayarak hem kurumsal kimliğimize, temsilci ve üyelerimize karşı itibarsızlaştırma kumpası düzenleyenlerle mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

"Amaçları; yıpratmak ve itibarsızlaştırmaktır"

Mart ayında yapılan kongre ile oluşan yönetimin tüm enerjisini sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını çözmeye odakladığına vurgu yapan Yıldırım, "Amaçları; sendikamızı ve yöneticilerimizi gerek kamuoyunun gerekse teşkilat mensuplarımızın gözünde karalamak, yıpratmak ve itibarsızlaştırmaktır. Oturduğumuz toplu sözleşme masasında, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını memnun edecek taleplerimizin karşılık bulmaması üzerine Sağlık-Sen ve Memur-Sen olarak sunulan önerilere imza atmadık. Bunun yanında kararlı mücadelemizi her alanda sürdürdük ve altı ay gibi kısa bir zaman içinde sahada ter akıtan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzünü güldüren çok önemli kazanımlara imza attık. Bunlar; acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenmesi, Sağlık Bakanlığında 4+2 "süreli sözleşmeli" kapsamında çalışanların, zorunlu hizmet sürelerinin 3+1'e indirilmesi, eş durumu başvurusu kabul edilmesine rağmen yerleşemeyen 4/B ve 45/A'lı sağlık çalışanlarının boş pozisyonlara kurasız yerleşme hakkı sağlanması, üniversite hastanelerinde çalışmakta olup da eşleri mecburi atamaya tabi olanların, eş durumu nedeniyle kurumlar arası geçişlerinin önündeki kadro sınırlamasının kaldırılmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA