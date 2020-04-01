Başkan Yıldırım’dan birlik ve beraberlik mesajı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 1 Nisan Gölbaşı'nın ilçe oluşu ve 1 yıllık görev süresiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Gölbaşı'lıların 35 bin nüfusuyla büyük bir aile olduğunu söyleyen Başkan İskender Yıldırım, "Seçim öncesi de sonrası da aile bir birine kenetlenmiş büyük bir aile olduğumuzu ifade ettim. Biz Gölbaşı'mızın her bir köşesine sevdalıyız. Kendi içimizde sevgi ve muhabbeti büyüterek kocaman bir aile olmayı başardık. Hep birlikte güldük, hep birlikte dertlendik. Düğünümüzde de birdik, cenazemizde de. Zorluklar karşısında hep beraber kenetlendik. Sevginin ve değişimin ışığında fedakarca çalışan personellerimizle canla başla, aşkla, heyecanla çalıştığımız bir yılı geride bıraktık. Gölbaşı Belediyesi olarak sizlere hizmet etmeninin gururunu yaşıyoruz. Sağlığın ve özgürlüğün değerinin öne çıktığı, yaşamın kıymetinin daha iyi anlaşıldığı bu dönemde yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun pekiştiğini görüyoruz. Destekleriniz ve dualarınızla bu kötü günleri de geride bırakarak, eskisi gibi samimiyetle kucaklaşacağımız günler çok yakın. Ayrıca bugün 1 Nisan, yani Gölbaşı'mızın ilçe oluşunun yıl dönümü, güzel Gölbaşı'mızın ilçe oluşunun 62. Yıl dönümü kutlu olsun. Sağlık, huzur, mutluluk dolu nice günler geçirmeniz dileğiyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA