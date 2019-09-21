Başkan Yıldız: “Beyoğlu, sanatta ağırlığını daha iddialı ortaya koyacak”

Beyoğlu Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'nin kapanışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu dün olduğu gibi bugünde tarih, sanat, kültür anlamında ağırlığını daha iddialı şekilde ortaya koyacak. Yoluna aynı inanç kararlılık ve azimle devam edecektir" dedi.

14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Beyoğlu Festivalleri kapsamındaki Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'nin kapanışı yapıldı. Türkiye'nin yedi bölgesinden zanaatkarları Taksim Meydanı'nda bir araya getiren festivalin kapanış törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yıldız, çömlek yapımından çiniciliğe, ahşap işçiliğinden tespih yapımına kadar pek çok geleneksel el sanatıyla alanda yer alan zanaatkarlara teşekkür etti. Beyoğlu'nun sanatın merkezi olduğunu ifade eden Yıldız, festivale katkı sağlayanlara sertifika takdim etti.

"Beyoğlu, sanat anlamında ağırlığını daha iddialı şekilde ortaya koyacak"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun birbirinden renkli etkinliklerle ilçeyi her gün ziyaret eden binlerce insanı ağırladığını ifade etti. Başkan Yıldız, ilçenin geçmişten bugüne sanatın merkezi olma özelliğini daha iddialı bir şekilde taşımaya devam ettiğini belirterek, "El emeklerini göz nuru becerilerini sergiledikleri tarihi bir mekandayız. Beyoğlu dün olduğu gibi bugünde tarih sanat kültür anlamında ağırlığını daha iddialı şekilde ortaya koyacak. Yoluna aynı inanç kararlılık ve azimle devam edecektir. Gençlerle kadınlarla yaşlılarla engellilerle çocuklarla tek tek istişare yapmak suretiyle Beyoğlu'nu yöneteceğimizi ifade etmiştim. Elbetteki bir ülke sanatçısız olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA