Başkan Yıldız, vatandaşlarla birlikte Haliç’te kulaç attı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Haliç'in yüzülebilecek kadar temiz olduğuna dikkat çekmek isteyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vatandaşlarla birlikte Haliç'te kulaç attı.

Beyoğlu Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Sütlüce sahilinden başlayan yürüyüşe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, milli sporcular ve vatandaşlar katıldı. Bunun yanı sıra minikler de "Harekete geçmeye hazır mısın Beyoğlu" yazılı tişörtleriyle ve ellerinde Türk bayraklarıyla ön sırada yer aldı. Yürüyüş Hasköy sahilinde sona erdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüyüş etkinliği gerçekleştiren Beyoğlu Belediyesi, yürüyüşün ardından Haliç'in yüzülebilecek kadar temiz olduğuna dikkat çekmek için Hasköy sahilinde yüzme etkinliği düzenledi. Yüzme etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız başta olmak üzere sporcular ve vatandaşlar katıldı. Yüzme için son hazırlıklar yapıldıktan sonra Başkan Yıldız, başlama işaretiyle Haliç'in sularına atladı. Vatandaşların ve sporcuların da yüzerek destek verdiği yüzme etkinliği Balat sahilinde son buldu.

"Haliç'te yüzülebileceğini Dünya'ya gösterebilmek için ben de yüzeceğim"

Haliç'in yüzülebilecek kadar temiz olduğuna dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Burada tarihi bir anı yaşayacağız. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a dünyanın incisi kabul edilen boğazın yanında "Golden Horn" diye bilinen Altın Boynuz Haliç'i yüzülebilir bir şekilde bu ülkenin çocuklarına emanet olarak bıraktı. Biz de Avrupa Hareketlilik Günü'nde hep birlikte, Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bu hareketlilik gününü kutlamak, hem Beyoğlu harekete hazır anlamında bir sloganı kullanmak, hem de Haliç'te yüzülebileceğini bütün İstanbul'a, Türkiye'ye ve Dünya'ya gösterebilmek için ben de yüzeceğim" dedi.

"Haliç'in ne kadar temiz olduğunu gördük"

Etkinliğe katılımın çok iyi olduğunu ifade eden Sait Çalışkan, "Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği etkinlik yer aldık. İyiydi. Hava soğuktu ama suya atladıktan sonra ısınmaya başladık. Uzun mesafe olduğu için yorucu oldu. Hava değişikliği oldu bizim için, çok katılım oldu" diye konuştu.

Etkinliğin devamlılığını isteyen Ertuğrul Kulak, "Çok güzeldi, değişik bir faaliyet oldu. Haliç'in ne kadar temiz olduğunu gördük. Eğlenceliydi, spor yaptık. Bunun devamlılığı çok iyi olur bizim için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA