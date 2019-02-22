Başkan Yıldız’dan, Taş Mektep’teki restorasyon çalışmalarına inceleme

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde bulunan Taş Mektep'e yapılan restorasyon çalışmalarını inceleyen AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkan Adayı Ahmet Elbi ve AK Parti Biga İl Genel Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Karabiga beldesinde bulunan Çanakkale Savaşında yaralanan askerlerin deniz yoluyla getirilerek tedavi edildiği, o dönemde askeri hastane olarak kullanılan Taş Mektebin restorasyon çalışmalarına incelemelerde bulundu.

Başkan Yıldız ve beraberindekiler, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yakın tarihte ihalesi yapılan 10.01.2019 tarihinden başlayarak 150 iş günü içerisinde tamamlanacak olan, 1 Milyon 634 bin TL ihale bedeli bulunan Taş Mektep'teki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti iktidarında Çanakkale'de bulunan tarihi eserleri birer birer gün yüzüne çıkarttıklarını, restorasyon çalışmalarını yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Yıldız, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te bulunan evinin, Çimenlik ve Kilitbahir Kalelerinin, Hamidiye Tabyalarının restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, Seddülbahir ve Bigalı Kaleleri ile Fatih Camiinin restorasyonunda son aşamalara gelindiğini, önümüzdeki dönemde Ezine'de bulunan Cezayirli Hasan Paşa Konağı ve Merkez Cevatpaşa Mahallesinde bulunan Eski Askeri Hastanenin restorasyonuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA