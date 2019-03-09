Başkan Yılmaz 41 projeyle seçmen karşısına çıktı

Çanakkale'nin Lapseki, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçim öncesinde hazırladığı 41 proje ile seçmen karşısına çıktı.

Tarihi Çınaraltı Meydanında vatandaşlara hitap eden Başkan Yılmaz, slayt gösterimi eşliğinde hazırladığı sunumda ilçeye kazandırılması hedeflenen yatırımları tek tek anlattı. Aqua park, halk plajları, mesire alanları, Lampsakostan-Lapseki'ye sahil kordon düzenlemesi, yat limanı-balıkçı barınağı, tarihe saygı müzesi gibi birçok projeyi hayata geçirmeyi planlayan Yılmaz, seçmenlerden destek istedi. İlçede ilkleri gerçekleştirmek istediğinin altını çizen Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Daha önce ilçede hiç planlanmayan işleri yerine getirmek istiyoruz. Mesela Acil Hayat Butonu çalışmamız olacak. Sosyal projeler kapsamında vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Bunları sizlere geçtiğimiz 5 yıl içerisinde hiç anlatmadık. Anlatmayı da uygun bulmuyoruz. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza her gün yemek dağıtıyoruz. Onları arayan ve halini soran kimseleri yok. Bir tek belediye ekiplerimiz yemek götürdüklerinde bu vatandaşlarımızı görüyorlar. Maalesef geçtiğimiz yıl 3 vatandaşımızı ekiplerimiz ertesi gün yemek vermeye gittiklerinde evlerinde ölü halde buldular. Biz bu proje ile belirlenen vatandaşların evlerine buton yerleştireceğiz. Acil bir durum olduğunda bu butona basacaklar ve belediye binasının acil yardım zili çalacak. Ekiplerimiz belirlenen adrese en kısa sürede ulaşıp vatandaşların yardımına koşacak. Birde çocuk meclisi kuracağız. 10 ila 12 yaş arasında seçilecek olan bu çocukların kurdukları meclis ile çevresel ve sosyal talepleri masaya yatıracağız. Çocuklarımızı ilçenin sorunlarıyla buluşturup onlarında taleplerini alarak geleceğe hazırlayacağız" dedi.

"Türkiye'de 10 bin nüfuslu ilçeye gelen doğalgaz çalışması yok"

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın da büyük katkılarıyla 10 Bin nüfusluk bir ilçeye doğal gaz getirdiklerinin altını çizerek, "Hayal görüyorlar dedikleri doğal gaz projesini AK Parti belediyeciliği getirdi. Şuanda ilçede evlerinde doğal gaz kullanan vatandaşlarımız mevcut. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız çok memnun oldular. Bizleri arayarak kömür ve odun kovası taşımaktan kurtulduklarını ifade ederek teşekkürlerini ettiler. Biz doğal gaz getireceğiz diyerek çıktığımız yolda buna inanmayan muhalefet partililer vardı. Bize gülerek bu işin hayatta olmayacağını iddia ettiler. Çalışmalarda sona doğru yaklaştıkça ve ilçeye doğal gaz gelmesi kesinleşince kendi evlerinde doğal gazı yakmak için ne zaman geleceğini bizlere sorar oldular. Nereden nerelere geldiğimizin açık kanıtıdır bu. Arama motorlarını açın. Hangisine isterseniz bakın. Türkiye'de 10 bin nüfuslu bir ilçeye doğrudan getirilen bir doğal gaz yatırımı yok. Devlet buraya 50 milyon liralık yatırım yaptı" diye konuştu.

Tarihi Çınaraltı Meydanında gerçekleşen programa AK Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, MHP ilçe Başkanı Hüseyin Doğan ile beraberindeki parti temsilcileriyle ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA