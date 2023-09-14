Başkan Yılmaz: "Çocuklarımızı önemsiyoruz"

Toroslar Şehit Durmuş Tek Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim yılında da aktif bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Yılmaz: "Çocuklarımızı önemsiyoruz"

Toroslar Şehit Durmuş Tek Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim yılında da aktif bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Korukent Mahallesi'nde her yıl yüzlerce çalışan ailenin huzur ve güven içinde çocuklarını teslim edebileceği bir yuva olan anaokulu, 3-6 yaş grubundaki çocuklara yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı sağlıyor.

Alanında uzman eğitmenler ve psikolog eşliğinde sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle dolu birçok branşlarla buluşan miniklere, çocuğun kendi kendini geliştirebilmesini ve kendine yetebilmesini amaç edinen montessori, İngilizce, drama, güzel sanatlar, ritim, ebru-seramik eğitimleri de veriliyor. Objektif, sözel ve zihinsel testlerin de yapıldığı Toroslar Şehit Durmuş Tek Anaokulunda çocuklar, hobi bahçesinde kendi elleriyle ektikleri sebze ve meyveleri de öğreniyor. 07.30 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veren anaokulunda, iki ana ve bir ara öğün sunulurken, isteyen velilere servis olanağı da sağlanıyor.

"Çocuk gelişimi konusunda ebeveynleri bilgilendiriyoruz"

Toroslar Şehit Durmuş Tek Anaokulu Psikologu Sema Aktaş, çocukların gelişimsel süreçlerini ayrı ayrı takip ettiklerini belirterek, "Toroslar Şehit Durmuş Tek Anaokulunda psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyorum. Çocuklarımıza, sınırlar ve mahremiyet eğitimleri veriyoruz. Gelişim testleri yapıyoruz. Ebeveynlerimiz ile haftalık görüşmeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirdikleri Toroslar Şehit Durmuş Tek Anaokulunda çocukların eğlenerek öğrendiğini belirterek, "Anaokulumuzda hem çocuklarımızın hem de ailelerinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Okul öncesi eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmak, çocuklarımızın eğitim hayatlarına sağlam adımlarla başlamalarına yardımcı olmak adına anaokulumuzu 2019 yılında hayata geçirdik. Okulumuza, Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in ismini verdik. Bugün huzur içerisinde yaşayabiliyorsak şehitlerimizin kahramanlıkları sayesindedir. Bu yüce mertebeye ulaşmış şehidimizin anısını yaşatmak için kreşimizde bir köşe hazırladık. Çocuklarımızın da eğitimlerini aldıkları okullarının adını taşıyan kahraman şehidimizi tanımalarını istedik. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın bu maneviyatla büyümesini önemsiyoruz. Okul öncesinden üniversiteye kadar her yaş grubundan öğrencimize destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz: "Çocuklarımızı önemsiyoruz"

Başkan Yılmaz: "Çocuklarımızı önemsiyoruz"

Başkan Yılmaz: "Çocuklarımızı önemsiyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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